Ilary Blasi

La moglie di Francesco Totti ha cominciato la sua carriera a soli 3 anni negli spot pubblicitari

Il suo nome è un omaggio al film western preferito di suo padre. Ilary Blasi, classe 1981, è reduce dal successo de 'L'isola dei famosi'. Adesso si gode il meritato riposo con la sua famiglia, programmando già la nuova stagione televisiva.

La passione per lo spettacolo per lei è arrivata prestissimo: a soli 3 anni. Ilary ha preso parte a uno spot pubblicitario, continuando per tutta la sua infanzia. Nel frattempo ha studiato al liceo scientifico e si è iscritta all’università, dove per qualche tempo ha frequentato Scienze della comunicazione senza però laurearsi.



Ilary Blasi ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo come conduttrice televisiva, diventando molto popolare anche grazie al suo matrimonio con l'ex capitano della Roma Francesco Totti. Il debutto in televisione è datato 2001, anno in cui Ilary ha rivestito il ruolo di letterina di 'Passaparola', programma di successo condotto da Gerry Scotti.

Ilary Blasi fra lavoro e famiglia

Due anni dopo ha esordito come conduttrice televisiva affiancando Fabio Fazio nello storico programma ‘Che tempo che fa’. Sono poi arrivati ‘Top of the Pops’, il ‘Festival di Sanremo’ e ‘Le Iene Show’. Programma cominciato nel 2007 e portato avanti fino al 2016, anno in cui la conduttrice ha preso una pausa da tutto per concentrarsi sulla gravidanza.

Sempre nel 2016 è arrivato il ‘Grande Fratello Vip’. Nel 2021 è stata la volta de ‘L’isola dei famosi‘, grazie al passaggio di testimone di Alessia Marcuzzi.

Ilary Blasi è sposata con Francesco Totti dal 2005. La coppia ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. La vita sentimentale prima dell’incontro con il calciatore è invece un vero e proprio mistero. Ilary non ne ha mai parlato, essendo molto riservata su questi argomenti.

Di certo si sa che la sua famiglia è molto unita, come dimostra il rapporto fortissimo che ha con i suoi genitori, Roberto e Daniela, e con le due sorelle, Silvia e Melory. Ilary è anche una grande appassionata di tatuaggi e, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, è tifosa della Lazio.

