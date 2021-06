Ilary Blasi

La conduttrice de 'L'isola dei famosi' ha rivelato di non prendere troppo sul serio gli haters

A 40 anni è ancora una donna bellissima e sensuale. Per questo Ilary Blasi non ci sta a essere presa di mira dagli haters per i suoi presunti ritocchini. La conduttrice de 'L'isola dei famosi', già pronta per la nuova stagione 2022, ha rivelato nel corso di un'intervista di ricevere molte critiche che però cerca di prendere con filosofia: "Le faccio anche io agli altri…", ha rivelato.

In molti la prendono di mira per presunti ritocchini al suo viso, che lei non ha mai confermato. “Non sono una persona permalosa, sono una che si prende molto in giro. Mi piace farlo anche con gli altri”, ha spiegato con un sorriso la moglie di Francesco Totti”.



Poi Ilary Blasi ha aggiunto: "Quando fai questo tipo di lavoro sei in vetrina e le critiche sono legittime. Anch'io quando sono a casa e guardo la tv con le mie amiche critico, come tutti. Se fai tv ci devi stare, posso farlo io e non gli altri?".

L’ottimismo di Ilary Blasi

Nonostante il successo, la bionda conduttrice è sempre rimasta una persona semplice e schietta. Ilary si sente fortunata ma resta sempre con i piedi per terra: “Mi sento quella di sempre. Con i miei amici storici, con le mie abitudini. Sicuramente ho più agi e sono privilegiata ma a livello umano mi sento la Ilary di vent’anni fa. La mia famiglia, le mie sorelle fanno tutte vite normali, anche i miei amici”, ha rivelato.

Sul suo futuro Ilary Blasi non ha dubbi: “Il bilancio l’ho fatto da tempo e non può che essere positivo. C’è una frase di un mio amico a cui penso ogni tanto, dice che la metà della vita, forse la più bella, è andata e dobbiamo prepararci a quello che può arrivare. È angosciante ma nasconde una verità, vorrei che la vita continuasse a sorprendermi e vorrei farmi sorprendere come ho fatto finora”.

