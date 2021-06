Ezio Greggio

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, nonostante i 39 anni di differenza, sono più felici che mai e la loro relazione va a gonfie vele...

Stanno insieme da oltre 3 anni e, nonostante una notevolissima differenza di età, Ezio Greggio e la sua compagna Romina Pierdomenico sono più affiatati che mai. Fra i due ci sono ben 39 anni di differenza, eppure la loro relazione va a gonfie vele.

Una conferma che arriva dall'ultima apparizione del comico 67enne e della sua bellissima fidanzata 28enne, in occasione del 18esimo Montecarlo Film Festival.



Per l'occasione, Romina Pierdomenico ha scelto un elegantissimo abito lungo nero mentre Ezio Greggio ha invece optato per uno smoking classico. Lo storico conduttore di 'Striscia la notizia' è apparso più felice che mai accanto a quella che, per tutti, sembra ormai la donna della sua vita.

Ezio Greggio: “Si può avere una compagna più matura dell’età che ha”

“Non guardo mai l’anagrafe di una compagna” ha raccontato recentemente il conduttore nel corso di un’intervista. Poi ha aggiunto: “E poi si può avere una compagna più matura dell’età che ha”, evidentemente riferendosi proprio alla sua Romina, con la quale ha vissuto il passato lockdown nella sua casa di Montecarlo. Ezio Greggio è padre di Giacomo (30 anni) e di Gabriele (26 anni) ma non ha problemi ad avere una fidanzata più giovane addirittura del figlio.

Anche Romina è al settimo cielo: “Sono felice con lui perché mi diverte e sono me stessa al cento per cento. Siamo legati dalla passione per lo sport, i viaggi, le nuove scoperte. Io adoro cucinare per lui. Il problema è quando lui cucina per me”, ha svelato la showgirl, seconda classificata a Miss Italia nel 2012, ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘ e, accanto a Greggio, nell’ultima edizione di ‘La sai l’ultima?‘.

