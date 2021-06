Bono Vox, U2

Bono Vox, il leader degli U2, è tornato nel nostro Paese, dove trascorre spesso l’estate. Con lui anche il chitarrista The Edge...

Non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia e così Bono Vox, leader della storica band degli U2, ha deciso di trascorrere questo inizio d’estate proprio nel nostro Paese.

Bono Vox: Yacht, piatti tipici e Brunello di Montalcino

Il cantante è stato infatti avvistato a Porto Venere, in Liguria, dove è arrivato con uno yatch, per poi cenare in un famoso ristorante del posto con la moglie e alcuni amici, sperimentando i piatti tipici della cucina locale. Come raccontato a La Nazione dal titolare della Locanda Lorena, sull’isola di Palmaria, “Bono è andato a colpo sicuro sul vino, scegliendo un Brunello di Montalcino“.

Tappa successiva della vacanza in Italia è stata l’Isola d’Elba: lo yatch del cantante irlandese, infatti, è stato avvistato mentre era ormeggiato a Marciana Marina. Con lui ci sarebbe anche l’inseparabile David Howell Evans, meglio noto come The Edge, chitarrista della band irlandese e grande amico di Bono.

Bono Vox e gli U2 in Italia, ecco dove trascorrono l’estate

La scorsa estate il cantante era stato avvistato sempre in Toscana, tra il Mugello e Lucca, mentre qualche anno prima era a Firenze.

Anche The Edge, però, conosce molto bene l’Italia: la figlia, Hollie Evans, nel 2015 si è sposata a Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena. E, in quell’occasione, c’era la band degli U2 al completo. In attesa, dunque, di poter tornare ad ascoltarli e vederli dal vivo, i fan degli U2 possono sperare di incrociarli in Italia mentre sono in vacanza.

