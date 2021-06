Shannen Doherty, la celebre "Brenda" nella serie televisiva cult "Beverly Hills 90210", ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che...

Con un invito: basta alla falsa percezione di bellezza diffusa da Hollywood, a botox, filtri migliorativi, filler e chirurgia estetica. In altre parole: “Basta con la percezione di noi stesse che cercano di inculcarci”.

Shannen Doherty, “ora finalmente abbraccio me stessa“

Uno scatto che lancia dunque un messaggio forte e importante: “Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso riflette la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro e ora finalmente abbraccio me stessa” scrive Shannen Doherty nella sua testimonianza.

“Guardando dei film stasera ho notato che ci sono ben pochi personaggi femminili in cui potrei rivedermi. Donne senza lifting, senza ritocchi, senza botox. Donne che abbracciano il proprio viso e tutte le esperienze che esso mostra”.

“Io ho vissuto. Io amo il fatto di aver vissuto e il fatto che la mia faccia rifletta tutta la mia vita” ha proseguito l’attrice. “Basta con la percezione di noi stessi che le riviste e Hollywood tentano di imporci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi”, scrive l’attrice.

In una recente intervista al magazine People, l’attrice aveva spiegato: “Ciò di cui la gente non si rende conto è che il tuo corpo ha attraversato qualcosa di così incredibilmente difficile e che non si riprenderà mai più del tutto”.

Shannen Doherty e le rughe: “Più gentile con me stessa”

E, a proposito delle rughe, ha affermato: “Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe. Ma ci sono cose che non puoi combattere e sto cercando di essere più gentile con me stessa. Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato”.

