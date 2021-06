Romeo Beckham con il papà David

Il figlio di David e Victoria Beckham si è concesso un po' di relax in Cornovaglia

vacanze sono già cominciate per Mia Regan. La coppia ha deciso di godersi il caldo che si è riversato sulla Gran Bretagna, documentando con fotografie e un video il breve viaggio. Mia, 18 anni, ha condiviso con i suoi follower su Instagram ciò che lei e Romeo, suo coetaneo, hanno fatto in queste giornate di relax. Lesono già cominciate per Romeo Beckham e la sua fidanzata. La coppia ha deciso di godersi il caldo che si è riversato sulla, documentando con fotografie e un video il breve. Mia, 18 anni, ha condiviso con i suoi follower su Instagram ciò che lei e Romeo, suo coetaneo, hanno fatto in queste giornate di relax.

campagna per guardare il tramonto e coccolare la sua fidanzata in una romantica tenda. I due ragazzi hanno scelto la Cornovaglia per la loro piccola fuga d’amore, posto ideale per allontanarsi dal frastuono della città grazie alla sue scogliere a picco sul mare e ai suoi scorci verdi. Con loro, l’amatissimo cagnolino di Mia e alcuni amici. Romeo Beckham ha scelto laper guardare ile coccolare la sua fidanzata in una romantica tenda. I due ragazzi hanno scelto laper la loro piccola fuga d’amore, posto ideale per allontanarsi dal frastuono della città grazie alla sue scogliere a picco sule ai suoi scorci verdi. Con loro, l’amatissimo cagnolino di Mia e alcuni amici.



La coppia si frequenta da circa due anni e sia Romeo Beckham sia Mia sembrano avviati verso una solida carriera come modelli. La coppia si frequenta da circae sia Romeo Beckham sia Mia sembrano avviati verso una solida carriera come

In questa occasione hanno però scelto un look decisamente sportivo, come dimostrano le immagini che li colgono abbracciati in tenda o intenti a correre sul prato.

Romeo Beckham cuoco in famiglia

Raymond Blanc a Londra, accompagnato dalla sorellina Harper, 9 anni, e il loro papà David, 46 anni. Nel frattempo Romeo pensa anche alla sua popolarissima e unitissima famiglia. Recentemente ha partecipato una masterclass privata con il famoso chef francesea Londra, accompagnato dalla sorellina9 anni, e il loro papà, 46 anni.

Una clip di questa giornata speciale è stata condivisa sulle storie di Instagram di David. Si vede Harper che indossava una giacca da chef ed è perfettamente a suo agio mentre aiuta a preparare soufflé di lamponi.

David è sembrato divertirsi un mondo con i suoi due figli e alla fine ha ringraziato tutto lo staff per il corso di cucina privato. L’ex calciatore è papà di altri due ragazzi: Brooklyn, 22 anni, e Cruz, 16. Che condivide con la sua inseparabile moglie Victoria.

