Angelina Jolie e Brad Pitt

Pax, 17 anni, si è diplomato presso un liceo privato, ma da adolescente "timido" ha rinunciato alla cerimonia

Pax Jolie-Pitt, figlio di Angelina e Brad, 17 anni, si è diplomato in un liceo privato di Los Angeles, ma ha deciso di non partecipare alla tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi, che si è svolta lo scorso 5 giugno. Secondo quanto rivela “The Sun”, infatti, il ragazzo è molto timido e non voleva creare “clamore” intorno all’evento.

Nonostante il nome di Pax Jolie-Pitt fosse presente nell’opuscolo dei diplomati presenti alla cerimonia, dunque, il ragazzo, che ha seguito lezioni virtuali presso la prestigiosa scuola fino a metà marzo, ha deciso di non essere assieme ai suoi compagni di scuola.

Pax Jolie-Pitt, ragazzo timido e riservato

“Pax sicuramente non era alla cerimonia. È timido e si pensa che non volesse creare un ‘circo’ attorno all’evento”, ha rivelato una fonte vicina alla coppia. “Il ragazzo ha molti amici, ma a scuola ha seguito corsi a distanza fino a metà marzo”, ha aggiunto l’insider al “The Sun”. Pax Jolie-Pitt è il secondo dei sei figli di Brad Pitt e Angelina Jolie. Prima di lui c’è Maddox, 19 anni, poi Zahara, 16, Shiloh, 14 e le gemelle Vivienne e Knox, 12.

Poche settimane fa Brad Pitt è riuscito ad ottenere l’affidamento congiunto dei figli avuti con la ex moglie, dalla quale è divorziato dal 2016. Un passo importante per l‘attore, che trascorrerà più tempo con i ragazzi, dividendo i giorni con l’attrice. Angelina Jolie, infatti, aveva chiesto l’affidamento esclusivo dei cinque figli minorenni, proponendo che a Brad Pitt fosse garantito di vederli soltanto sotto supervisione.

Il primo figlio Maddox, invece, vorrebbe rinunciare al cognome di Pitt e conservare solo quello della mamma. Tra i due non ci sarebbero buoni rapporti, e Maddox ha anche testimoniato contro il padre nella causa di divorzio.

