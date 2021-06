La fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia, rompe il silenzio con un messaggio profondo: “Ti ringrazio per avermi fatto credere nell’amore”.

Fino a poche ore fa non si conosceva neanche il nome della fidanzata di Michele Merlo. Ma, nella giornata di ieri, Luna Shirin Rasia ha deciso di rompere il silenzio e salutare il giovane fidanzato (morto a soli 28 anni per un’emorragia celebrale dovuta a una leucemia fulminante) che tanto l’aveva aiutata ad avere maggior fiducia in se stessa e nell’amore.

Michele Merlo, la fidanzata Luna Shirin Rasia: “Grazie per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”

“Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore” ha postato sul suo account Instagram. La studentessa, di origini venezuelane (è nata a Caracas), vive a Bologna dove studia Culture e pratiche della moda all’università e dal suo profilo Instagram emerge che lavora come modella per alcuni marchi di abbigliamento. Luna ha dunque voluto ricordare il compagno scomparso prematuramente con una serie di dolci messaggi e di immagini che raccontano la loro storia, purtroppo molto breve.

“Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle”, ha pubblicato nelle Stories di Instagram, pubblicando una foto in cui si intravede Mike Bird (questo il soprannome che Michele Merlo si era ritagliato) al tramonto, seguita da un breve video in cui il ragazzo accarezza il loro cagnolino Martino: “Per sempre così”. L’ultimo degli scatti scelti da Luna mostra un messaggio scritto da Michele su un foglio di carta: “Quando dormi sei bellissima, buongiorno. Michi”.

Michele Merlo, parla la fidanzata: “Gioia immensa in piccoli momenti e gesti”

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore” si legge nel post in cui svela la storia d’amore vissuta con Michele Merlo. “Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore”.

“Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo” conclude la modella, “ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu”.

