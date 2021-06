Il Principe Harry e Meghan Markle

La coppia ha chiamato la figlia Lilibet Diana, il primo nome è il soprannome d'infanzia della Regina Elisabetta

Meghan Markle e il principe Harry hanno atteso due giorni prima di annunciare al mondo l’arrivo di Lilibet Diana, la loro secondogenita. Una persona, però, era stata informata subito della nascita della piccola, avvenuta venerdì 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. Si tratta della Regina Elisabetta, tra le prime persone a saperlo. Secondo quanto riporta il magazine “People”, la Regina sarebbe stata informata dell’arrivo della piccola Lilibet Diana prima dell’annuncio pubblico, fatto dalla coppia domenica tramite un comunicato stampa. La Regina, dunque, avrebbe saputo del nome della piccola, un omaggio che la coppia ha deciso di renderle, in anticipo.

Meghan Markle e il principe Harry, si attende il primo incontro tra Lilibet Diana e la Regina

Dopo l’annuncio, dunque, si attendono le prime foto della piccola, e il primo incontro di Lilibet Diana con la Royal Family. Vista la distanza che separa Meghan e Harry, che si sono trasferiti in California, dal resto della famiglia reale, non è chiaro quando la Regina potrà conoscere la sua undicesima pronipote. Il principe Harry dovrebbe tornare nel Regno il prossimo 1 luglio in occasione dell’inaugurazione, a Kensington Palace, della statua in memoria di sua madre, la principessa Diana.

Leggi anche: Gli auguri via social al principe Harry e Meghan Markle per la nascita di Lilibet Diana

In quell’occasione, però Meghan dovrebbe restare oltreoceano assieme ai figli Archie e a Lilibet Diana. Sempre secondo “People”, il Duca e la Duchessa di Sussex potrebbero decidere di trascorrere le vacanze, a fine anno, nel Regno Unito, o aspettare fino alla prossima estate per raggiungere la Regina, in occasione dei festeggiamenti del suo Giubileo di Platino, i 70 di regno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata