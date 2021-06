Maneskin e Miley Cyrus

Nuovi segnali di avvicinamento tra la band romana e la cantautrice statunitense, che ha ricondiviso alcune stories del gruppo

I Måneskin e Miley Cyrus continuano a inviarsi messaggi a distanza, via social. Tra la band romana e la cantautrice e attrice statunitense è, ormai, nata un’amicizia speciale via Instagram. L’ultimo segnale, poche ore fa. I Måneskin hanno pubblicato alcune Instagram stories, in sala di registrazione, nelle quali eseguono una parte di “Midnight Sky”, brano del 2020 di Miley. L’ex star Disney ha immediatamente ricondiviso la storia sul suo profilo, scrivendo: “I miei migliori amici…”. Una collaborazione artistica, dunque, sembra sempre più vicina.

Damiano dei Maneskin sogna il duetto con Miley Cyrus

I primi segnali di avvicinamento tra Miley Cyrus e i ragazzi romani erano arrivati già nelle scorse settimane. Poco dopo il trionfo della band romana all’Eurovision 2021, infatti, la cantautrice statunitense aveva iniziato a seguirli sui social. E non solo.

Lo stesso Damiano aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto collaborare con la cantante statunitense, rispondendo, subito dopo la vittoria al contest canoro europeo, a una domanda sugli artisti con i quali avrebbe voluto duettare.

Leggi anche Miley Cyrus fan dei Måneskin, sognando il duetto

Un’affermazione chiara, seguita dal “follow” su Instagram e da questa esplicita dichiarazione di amicizia da parte dell’ex stella Disney che fanno sperare sempre più i fan di tutto il mondo. Miley in studio assieme a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas? Un sogno dei fan e dello stesso gruppo che presto potrebbe diventare realtà.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata