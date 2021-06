A prendere le difese di Laura Chiatti ci hanno pensato anche alcuni follower: “Come mai se una persona è in sovrappeso non si possono fare discorsi sul non sembri in salute, non si può dire staresti meglio con qualche chilo in meno, mentre se una persona è magra invece si può tranquillamente giudicare?”, ha scritto un utente.

Una delle critiche più gettonate è stata: “Con qualche chilo in più non staresti male”. La replica di Laura è stata ironica: “Se non sei sopra ai 60 non ti puoi fotografare”.