Hugh Grant si era rifugiato a Bath Con Elizabeth Hurley dopo il suo arresto a Los Angeles

nido d'amore di Elizabeth Hurley. Adesso la super villa nel Sud della Gran Bretagna è tornata sul mercato ed è in vendita per 2,85 milioni di sterline. L'attore, 60 anni, ha frequentato la top model dal 1987 al Duemila e aveva deciso di prendere in affitto la dimora a Bath per sfuggire ai media, dopo essere stato scoperto con una prostituta a Los Angeles ed essere finito per questo in prigione.



Proprio questo cottage si è dimostrato il luogo di fuga ideale, perché circondato da un parco immenso e perché dotato di cinque camere da letto, tre bagni e persino di una biblioteca con le pareti piene di libri. Proprio questosi è dimostrato il luogo di fuga ideale, perché circondato da un parco immenso e perché dotato di cinque camere da letto, tre bagni e persino di una biblioteca con le pareti piene di libri.

L’ex casa di campagna di Hugh Grant, nella quale è tornato molte volte dopo il suo arresto 26 anni fa, si trova in una stradina tranquilla e vanta classici mattoni rossi a vista e travi sul soffitto, che le donano un’atmosfera calda e rustica.

La disavventura di Hugh Grant

La proprietà, che era stata ricavata da un vecchio fienile, è stata quindi messa in vendita dai suoi attuali proprietari, James e Beryl Golob, che l’avevano acquistata per 1,95 milioni di sterline nel 2013, quando ormai Hugh Grant aveva smesso di frequentarla.

I dettagli sono però ancora gli stessi, quelli nei quali l’attore si è rifugiato con la bella Elizabeth Hurley fino alla fine della loro storia. La cucina è molto rustica, con i piani di lavoro in legno bianco e i pavimenti in rovere. I soffitti sono bassi e tipici delle proprietà di campagna in quella zona.

La casa dispone anche di arredi classici in legno e semplici pareti imbiancate a calce e beneficia di ampie finestre che offrono molta luce naturale. La villa è inoltre è circondata da splendidi campi verdi e da una piscina privata, con una delle camere da letto ricavata sotto il tetto in ardesia.

Hugh Grant era stato arrestato vicino a Sunset Boulevard, Los Angeles, dopo aver pagato circa 60 dollari a Divine per fare sesso orale nella sua auto. Era stato condannato a una multa di mille dollari e gli era stato ordinato di partecipare a un programma di educazione sull’Aids.

Per questo aveva preferito sparire per un po’, circondato dalla verdissima campagna inglese.