Appena inaugurato, il Pestana CR7 Gran Vía Madrid è il terzo albergo della catena del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo

“Vi invito a scoprire questo spazio che vi emozionerà e vi farà sognare”. Giorgina Rodriguez, con questo post pubblicato su Instagram, invita follower e tifosi a visitare il nuovo hotel inaugurato da Cristiano Ronaldo a Madrid.

Giorgina ha postato alcune foto dalla splendida terrazza dell’hotel e ha aggiunto: “Congratulazioni Cristiano per l’apertura di questo hotel da sogno, nel cuore di Madrid. Sono entusiasta di quello che state costruendo, con tanto impegno e coraggio”. Il Pestana CR7 Gran Via Madrid è stato appena inaugurato, in concomitanza con l’allentamento delle restrizioni e la riattivazione dell’attività alberghiera in Spagna.

Pestana CR7 Gran Via Madrid, l’hotel di Cristiano Ronaldo in Spagna

L’hotel di Cristiano Ronaldo, che come suggerisce il nome si trova a Gran Via, una delle principali strade di Madrid, è stato realizzato con un investimento di 13 milioni di euro. Si trova in un edificio del 1923 e avrà 168 camere su 10 piani. Su due piani ci saranno una terrazza bar e una piscina con solarium.

Al nono piano della struttura, in particolare, ci sarà un’area speciale per tutti gli ospiti, con un bar a tema sportivo, una pizzeria e l’unico tetto con vista a 360 gradi sulla capitale: la stessa terrazza mostrata in anteprima da Giorgina Rodriguez nelle foto postate su Instagram. L’hotel fa parte della catena Pestana CR7 Lifestyle Hotels ed è il primo fuori dal Portogallo, dopo quelli aperti a Lisbona e Funchal.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata