Ed Sheeran è tornato al piano con la star di Rocketman e con Courteney Cox

video girato qualche giorno fa, piano insieme con l’attrice americana Courteney Cox. Ma questa volta a loro si è aggiunta una guest star d’eccezione: Elton John. Dopo ilgirato qualche giorno fa, Ed Sheeran è tornato a suonare ilinsieme con l’attrice americana. Ma questa volta a loro si è aggiunta una guest star d’eccezione:

Il gruppetto si è divertito molto a interpretare ‘Tiny Dancer’ e a girare il video che poi è stato anche condiviso su Instagram.



La gag arriva pochi giorni dopo un altro duetto da non perdere: Lisa Kudrow, fra le protagoniste di ‘Friends’, e Lady Gaga. “Lisa Kudrow, questo è per te”, ha commentato ironicamente Ed prima di cominciare a cantare con il resto del gruppo. La gag arriva pochi giorni dopo un altroda non perdere:, fra le protagoniste di, e. “Lisa Kudrow, questo è per te”, ha commentato ironicamente Ed prima di cominciare a cantare con il resto del gruppo.

Ed Sheeran fra canto e ballo

La scelta della canzone non è stata casuale. ‘Tiny Dancer’ è proprio il brano che il personaggio di Kudrow, Phoebe Buffay, canticchia durante l’episodio della popolare serie tv ‘The one with the Princess Leia Fantasy’. Sbagliandone il testo. Una gag che Ed, Courteney Cox ed Elton John hanno ripetuto divertendosi un mondo.

“Uno dei momenti più belli della mia vita. Questo è per te @lisakudrow. #phoebe #tonydanza #tinydancer @eltonjohn @teddysphotos @brandicarlile”, ha aggiunto Cox commentando il filmato.



Come risposta, Kudrow ha pubblicato la sua reazione su Instagram: Come risposta, Kudrow ha pubblicato la sua reazione su

“OK, Ed Sheeran, Courteney Cox Brandi Carlile ed Elton John è stata la cosa più emozionante di sempre. È stato bellissimo”. L’attrice ha continuato: “E’ stato fantastico. Anche la canzone originale che hai scritto, Sir Elton, anche quella è davvero buona”.

Il post di Cox arriva solo una settimana dopo che lei e il cantautore avevano unito le forze in un giocoso video su Instagram che riproduceva la danza del suo personaggio, Monica, con Ross nell’episodio della sesta stagione ‘The one with the routine’.

Seguito da un’altra clip nella quale l’attrice e il cantautore si divertivano insieme davanti a un pianoforte.

