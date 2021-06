L’annuncio di Stefania Nobile su Instagram. Nel suo nuovo ruolo di agente seguirà anche l’ex paparazzo Fabrizio Corona

“Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi”.

Con questo annuncio, nelle sue stories su Instagram, Stefania Nobile ha comunicato di essere diventata la nuova agente di Fabrizio Corona. “Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi. Io rappresento solo i migliori”, ha aggiunto la figlia di Wanna Marchi.

Stefania Nobile, con “Davide Lacerenza e Fabrizio Corona hai fatto bingo”

Fabrizio Corona si aggiunge, così, all’elenco di altri noti personaggi e influencer seguiti da Stefania Nobile come agente, come ad esempio Davide Lacerenza, Filippo Champagne, Dario Baricordi. “Sono orgogliosa perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i due più grossi cavalli d’Italia, Davide Lacerenza e Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io”, ha aggiunto Stefania Nobile sempre su Instagram.

Stefania Nobile, dai procedimenti giudiziari alla vita da influencer

La figlia di Wanna Marchi, per anni accanto alla madre nelle celebri televendite, molto in voga negli anni ’80 e ’90, fu accusata di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione e ha scontato una pena di 9 anni e 4 mesi (è tornata in libertà nel 2013). Fabrizio Corona, ex paparazzo e manager dei fotografi, è stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, la più famosa l’inchiesta “Vallettopoli”, e al momento sta scontando una pena agli arresti domiciliari.

