L’attore, assieme alla moglie Susan Nicole Downey ha girato un video in Umbria e trascorso una giornata a Cortona , in provincia di Arezzo

Robert Downey Jr sta trascorrendo un periodo di vacanza in Italia, precisamente tra l’Umbria e la Toscana. L’attore statunitense, star di “Iron Man”, al termine di un video ha salutato i suoi fan in italiano, dicendo “Ciao, buonanotte”.

Robert Downey Jr ha poi precisato, in inglese: “Dalla bella Umbria, in Italia”. E, indicando le finestre alle sue spalle, ha aggiunto: “Ricordano un film di Spielberg”. Il video è stato girato per la sua associazione, la “Footprint Coalition”, impegnata in prima linea nel campo della tecnologia ambientale e della sostenibilità.

Robert Downey Jr a spasso a Cortona

Non solo Umbria, però: l’attore statunitense è infatti stato avvistato con la sua famiglia anche a Cortona, in provincia di Arezzo. L’attore ha trascorso una piacevole giornata, passeggiando in assoluto relax nel centro storico della cittadina toscana insieme alla moglie, la produttrice Susan Nicole Downey, e al suo staff, pranzando poi in un famoso ristorante del centro. Il volto di “Sherlock Holmes” e Chaplin (nel film “Charlot”, per il quale ha vinto un Bafta), è stato riconosciuto da alcuni passanti con i quali si è fermato per selfie e foto ricordo.

Robert Downey Jr annuncia l’arrivo di “Sweet Tooth”

Nei giorni scorsi Robert ha annunciato, via social, l’arrivo su Netflix di “Sweet Tooth”, serie televisiva fantasy di Jim Mickle basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire, di cui è produttore esecutivo assieme alla moglie Susan, ad Amanda Burrell e Linda Moran. “Sweet Tooth” è “emotivamente e geograficamente uno spettacolo di portata epica e strappa al pubblico lacrime e risate grazie a una vera e indiscutibile dolcezza”, ha scritto il critico Daniel Fienberg su “The Hollywood Reporter”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Downey Jr. Official (@robertdowneyjr)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata