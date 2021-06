La coppia si è sposata lo scorso sabato a Città della Pieve, in Umbria. Una cerimonia riservata con pochissimi invitati...

“Mr&Mrs Argentero”: con questa caption e la foto di un bacio romantico al tramonto, Luca Argentero ha informato i suoi follower di aver sposato la compagna. La stessa fotografia è stata postata anche da Cristina Marino, che ha aggiunto: “Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”.

Luca Argentero e Cristina Marino, neo sposi in giro in sidecar

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati lo scorso sabato a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, il sindaco Fausto Risini ha unito in matrimonio la coppia nella sala giunta del Comune. Oltre agli sposi erano presenti pochissimi invitati, i testimoni e parenti stretti.

Dopo la cerimonia, la coppia ha fatto un giro per le strade del paese su un sidecar. A mostrarlo è stato lo stesso Luca Argentero, che ha postato un video su TikTok. Nel video si vedono gli sposini, molto divertiti e acclamati dalle persone del posto: Luca è alla guida mentre Cristina è seduta sul lato passeggero.

Luca Argentero e Cristina Marino, che hanno una bambina (Nina Speranza, nata nel maggio 2020), avevano annunciato il matrimonio lo scorso marzo. “Sarà una cerimonia semplice”, avevano detto. La coppia vive in una villa proprio nella cittadina umbra di Città della Pieve dove Argentero, attualmente impegnato sul set della fiction “Doc nelle tue mani 2”, ha di recente girato uno spot televisivo come testimonial d’eccezione di Città della Pieve: “La tua prossima esperienza“. Cristina Marino è attrice e fondatrice di “Befancyfit”, piattaforma sportiva per migliorare il proprio stile di vita attraverso specifici programmi di allenamento.

