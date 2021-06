Kaia Gerber

La figlia di Cindy Crawford è partita con due amici vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella! (@stellamaxwell)

Cindy Crawford è partita alla volta di Disneyland, per godersi qualche giorno di divertimento in compagnia della modella Stella Maxwell e del frontman dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Keidis. È una top model di fama mondiale e figlia di una celebrità. Non deve sorprendere, quindi, che Kaia Gerber abbia alcuni volti famosi nel suo gruppo di amici. La figlia diè partita alla volta di Disneyland, per godersi qualche giorno di divertimento in compagnia della modellae del frontman dei



In una foto pubblicata su Instagram, Stella 31, hanno posato con alcune amiche che indossavano le orecchie di Topolino. A dimostrazione di come, lontana dalle passerelle, la figlia di una delle top model più famose del mondo sia un’adolescente come molte altre. Con lei non c’era però il fidanzato Jacob Elordi. La modella e l’attore australiano si frequentano dal settembre 2020, ma questa volta lui ha deciso di non unirsi all’allegra comitiva. In una foto pubblicata su Instagram, Kaia Gerber 19 anni, e31, hanno posato con alcune amiche che indossavano le orecchie di. A dimostrazione di come, lontana dalle passerelle, la figlia di una delle top model più famose del mondo sia un’come molte altre. Con lei non c’era però il fidanzato. La modella e l’attore australiano si frequentano dal settembre 2020, ma questa volta lui ha deciso di non unirsi all’allegra comitiva.

Kaia Gerber enfant prodige

Nonostante la sua giovane età, Kaia Gerber è già una top model affermata. La sua carriera è iniziata ufficialmente non appena ha compiuto 16 anni. Il debutto in passerella è avvenuto in occasione della settimana della moda di New York, nel settembre 2017. Da allora, la 19enne è diventata una modella molto richiesta e di recente ha anche recitato in un ruolo per ‘American Horror Story: Double Feature‘ di Ryan Murphy.

Naturalmente la vita di Kaia Gerber non è fatta solo di red carpet e passerelle. Quando gli impegni di lavoro lo consentono, la figlia di Cindy Crawford si gode il tempo libero. Spesso viene paparazzata in compagnia della sua famosissima e bellissima mamma. Altre volte con gli amici più cari che, quasi inevitabilmente, fanno parte sello star system, proprio come lei.

