Emma Marrone

La cantante salentina ha iniziato il suo tour estivo all'Arena di Verona e ha voluto condividere la sua gioia con i fan...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) Emma Marrone è finalmente tornata alla musica live, dopo oltre un anno di stop a causa della pandemia. La cantante salentina ha iniziato il suo tour estivo all’Arena di Verona e ha voluto condividere la sua gioia con i fan pubblicando uno scatto sul suo account Instagram nel quale abbraccia virtualmente il suo pubblico mentre è sola, sul palco dell’Arena ancora vuota, durante le prove del concerto.

Emma Marrone, la gioia di poter annunciare: “Sono ufficialmente in tour”



L'attesissimo 'Fortuna live 2021' è infatti iniziato e l'artista non sta più nella pelle: "Sono ufficialmente in tour", ha raccontato Emma in una delle sue stories pubblicate su Instagram. La cantante mostra ai suoi follower tutto del tour (prodotto da Friends & Partners) che la terrà impegnata fino a metà luglio. Ci teneva moltissimo a festeggiare insieme ai suoi fan i primi 10 anni di carriera e finalmente può farlo, rispettando le regole sanitarie e di distanziamento previste per arginare la pandemia di Covid.

Insomma, per Emma questo è un periodo molto positivo: c’è di nuovo la sua amatissima musica live. Ma anche una conferma molto attesa, ovvero quella come giudice di ‘X Factor‘ anche nell’edizione 2021. Inoltre, recentemente l’artista è anche tornata a vestire i panni di attrice per il nuovo film di Gabriele Muccino.

