Alba Parietti e Paola Barale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) Sono partite in macchina, da sole, all’avventura: proprio come Thelma e Louise. Alba Parietti e Paola Barale si sono concesse una piccola vacanza insieme, scegliendo come location l’isola spagnola di Ibiza. Le due dive hanno passato giornate spensierate all’insegna del mare, del sole e del divertimento, condividendo la loro allegria con i follower sui social, che hanno così potuto apprezzare una serie di selfie. Alba Parietti e Paola Barale, “Siamo le Thelma e Louise di Ibiza!”

La bella 59enne e la bionda 54enne si sono divertite tantissimo in spiaggia o scorrazzando in auto fra le diverse località dell’isola delle Baleari. “Noi siamo le Thelma e Louise di Ibiza!”, dice Alba Parietti mentre siede in auto accanto a Paola Barale. “Chi è Thelma e chi è Louise?”, domanda a sua volta l’amica. “Noi ce le scambiamo”, dicono entrambe all’unisono sorridenti.

Alba Parietti e Paola Barale sempre al top

Le due amiche si sono rilassate in spiaggia, prendendo un po’ di sole sul lettino, poi hanno documentato anche un bel pranzo. Per poi tornare di nuovo al sole e scherzare con i propri fan. “Quello che dicevamo è che è facile essere fighe a 20 anni, anche a 30, anche a 40 e 50. Provateci a 100! Stavamo facendo il gettone di consolazione. Va beh, noi ce la sentiamo, io me la sento”, dice con grande ironia Alba Parietti. “Io me la sento?”, replica Barale. “A volte sì e a volte no, dipende dai giorni. Ci sono delle mattine in cui veramente… Non me la sento…”.

Insomma, fra un selfie e un video, la voglia di giocare e scherzare non manca. Alba Parietti e Paola Barale, a dispetto di una carriera ormai lunghissima e costellata di successi, sono affascinanti, splendide e sensuali. Soprattutto, sono molto ironiche. E, così, si godono la loro vacanza a due prima di programmare i prossimi impegni professionali.

