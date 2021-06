David Beckham

Con una foto pubblicata sui social l’ex calciatore ironizza sulle abitudini dei connazionali

David Beckham mostra il fisico e gli addominali su Instagram. Non si tratta di una nuova campagna pubblicitaria, ma di uno scatto mentre passeggia con i suoi cani e la moglie Victoria. La foto mostra Beckham senza maglietta, solo con gli occhiali da sole e un paio di jeans, mentre guarda l’orizzonte appoggiato a un bastone.

David Beckham si spoglia e la moglie Victoria ride

La caption alla foto spiega tutto: “Ebbene sì, questa è l’Inghilterra! Questo è quello che facciamo: quando spunta il sole ci togliamo le magliette, anche se stiamo portando a spasso i nostri cani. Victoria Beckham mi guarda e ride di me!”, scrive l’ex calciatore britannico, riferendosi alla moglie che probabilmente sta scattando la fotografia. Un’immagine che mostra l’ex stella in piena forma, e che nel giro di poche ore ha conquistato migliaia di like e interazioni, e circa 6mila commenti. La giornalista e scrittrice britannica Sarah Mower conferma questa usanza degli inglesi, e commentando la foto scrive ironicamente: “Ci sono molti esempi a Londra, proprio in questo momento”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

David Beckham e Victoria Adams, ex Spice Girls, sono sposati da oltre 20 anni, precisamente dal 4 luglio 1999. La coppia ha quattro figli, tre maschi e una femmina: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Lo scorso 2 maggio, in occasione del 46esimo compleanno del marito, Victoria Beckham ha pubblicato un post su Instagram, definendolo “un marito molto speciale e papà più incredibile del mondo”, e aggiungendo “sembra che tu mi stia raggiungendo”. Il riferimento, probabilmente è all’età: l’ex “Posh Spice”, infatti, ha compiuto 47 anni lo scorso 17 aprile, David ne ha uno di meno.

