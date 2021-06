Il cantante vive a Los Angeles, ed è rimasto per oltre un anno lontano da casa, tra lockdown e divieti di viaggio e spostamenti

“Il ritorno a casa dopo un anno”. Con questa frase, accompagnata da una bandierina italiana, Tiziano Ferro ha postato su Instagram un video che documenta il suo ritorno in Italia. “Siamo quasi arrivati”, dice il cantante di Latina all’inizio del video, che ha poi immortalato alcuni momenti emozionanti e commoventi del suo ritorno.

Tiziano Ferro, il video del ritorno è commovente

Dall’aeroporto, dalla discesa dall’aereo fino all’abbraccio con la sua famiglia. E ancora, l’incontro con amici e colleghi, il cibo italiano, dalle lasagne ai cannoli, i suoi amati animali di casa, un cane e un gatto, e immagini con il marito Victor Allen. “Ps: abbracci e mascherine tolte solo e sempre tra persone testate e negative, vaccinate o entrambe le cose”, specifica il cantante nella caption del video.

Tiziano Ferro, il viaggio dagli Stati Uniti in Italia

Tiziano Ferro vive con il marito negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove i due si sono anche conosciuti e sposati, il 25 giugno 2019. Come molti ricordano, poi, nel luglio 2019 Tiziano e Victor hanno celebrato la loro unione anche a Sabaudia. Il cantante, dunque, ha potuto riabbracciare i suoi cari dopo oltre un anno, appena l’Unione Europea ha riaperto ai voli dagli Stati Uniti.

Il ritorno di Tiziano Ferro in Italia ha coinciso anche con l’uscita di una nuova versione di “Solo lei ha quel che voglio”, brano che i Sottotono hanno deciso di incidere nuovamente, a 25 anni dalla prima uscita, in collaborazione proprio con Tiziano Ferro, assieme a Guè Pequeno e Marracash.

Non tutti forse ricordano che il cantante di Latina faceva parte della formazione dei Sottotono come corista e contribuiva spesso alle parti cantate dei brani. Nel 1999 partecipò anche al tour del duo rap, ma ancora non poteva immaginare che due anni dopo, nel 2001, sarebbe diventato famoso con il singolo “Xdono”.

