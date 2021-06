Ricky Martin

L'artista ha raccontato di essere stato incoraggiato a dichiararsi gay da una giornalista

Anche Ricky Martin si scaglia contro la stampa. Dopo le critiche mosse dagli eredi di Lady Diana e Michael Jackson, che hanno accusato un giornalista di aver letteralmente rovinato la vita di questi due personaggi iconici manipolando dichiarazioni rese nel corso delle interviste, adesso anche il cantante se la prende con i media.



L’artista ha recentemente ammesso di essere rimasto traumatizzato quando è stato incoraggiato a fare coming out durante un’intervista televisiva con Barbara Walters su ‘The View‘, nel 2000. La star, adesso 49enne, ha dichiarato: “Quando mi ha fatto quella domanda mi sono sentito violato perché non ero pronto a fare coming out. Avevo molta paura. In seguito a questo episodio ho cominciato a soffrire del disturbo da stress post-traumatico”. L’artista ha recentemente ammesso di essere rimastoquando è stato incoraggiato a faredurante un’intervista televisiva consu ‘‘, nel 2000. La star, adesso 49enne, ha dichiarato: “Quando mi ha fatto quella domanda mi sono sentitoperchéa fare coming out. Avevo molta paura. In seguito a questo episodio ho cominciato a soffrire del disturbo da stress post-traumatico”.

Ricky Martin contro la stampa

gay nel 2010 con una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web. Adesso è felicemente sposato con l’artista Jwan Yosef, 37 anni, e la coppia condivide Ricky Martin si è dichiaratonel 2010 con una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web. Adesso è felicemente sposato con l’artista, 37 anni, e la coppia condivide quattro figli : i gemelli Valentino e Matteo, 12, e Lucia e Renn, di 2. Ma il cantante non è sempre stato così sereno…



All’epoca del coming out disse: “Sono orgoglioso di dire che sono un omosessuale fortunato. Sono molto fortunato a essere quello che sono”. Ma in realtà questa dichiarazione, in qualche modo estorta dalla giornalista, lo traumatizzò. Walters gli chiese: “È al corrente delle voci che girano sul suo orientamento sessuale? Fanno male? Come le gestisce?”. Domande forti, alle quali Ricky Martin non era assolutamente pronto a rispondere. All’epoca del coming out disse: “Sonodi dire che sono un omosessuale fortunato. Sono molto fortunato a essere quello che sono”. Ma in realtà questa dichiarazione, in qualche modo estorta dalla giornalista, lo. Walters gli chiese: “È al corrente delle voci che girano sul suo orientamento sessuale? Fanno male? Come le gestisce?”. Domande forti, alle quali Ricky Martin non era assolutamente pronto a rispondere.

Martin inizialmente si difese: “È un argomento intimo”. Poi spiegò che la sessualità e l’omosessualità non dovrebbero essere un problema per nessuno. “Penso che la sessualità sia qualcosa che ogni individuo dovrebbe affrontare a modo suo e questo è tutto quello che ho da dire al riguardo”. Per molto tempo quella domanda e questa risposta sono stati per il cantante un cruccio enorme, che ha superato solo in tempi recenti grazie all’amore della sua famiglia.

