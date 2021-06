Miley Cyrus

La cantautrice americana ha cominciato a seguire la band italiana sui social. E in fan sognano un possibile duetto

Miley Cyrus è una fan dei Maneskin. Non è passato inosservato, infatti, il gesto della cantautrice statunitense, che nelle ultime ore ha iniziato a seguire la band romana sui social. I vincitori del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2021 stanno conquistando fama a livello internazionale, scalando le classifiche mondiali su Spotify con il loro brano “Zitti e Buoni”, e conquistando la stima di numerosi artisti italiani e internazionali. Tra questi anche la cantautrice e attrice statunitense, ex stellina dello show Disney “Hannah Montana”, che in questi giorni celebra uno speciale anniversario: gli otto anni dal lancio del singolo “We Can’t Stop”.

Miley Cyrus e Maneskin pronti a una collaborazione

Subito dopo il trionfo all’Eurovision 2021, Damiano dei Maneskin aveva detto che gli sarebbe piaciuto collaborare con Miley Cyrus, rispondendo a una domanda in merito agli artisti con i quali sogna di duettare. Così, quando i fan hanno notato che la celebre cantante americana ha iniziato a seguire la band su Instagram, non hanno potuto fare a meno di pensare a un primo passo verso il duetto, facendo balzare in poche ore Miley Cyrus in vetta alle tendenze su Twitter.

Un nuovo tributo internazionale, dunque, alla band romana che segue il curioso omaggio di Rotterdam.

Nella città che ha ospitato l’ultima edizione dell’Eurovision, infatti, ai semafori nei pressi dell’arena Ahoy, suona il ritornello di “Zitti e Buoni”, come dimostrano i video di alcuni utenti che hanno immortalato il momento e lo hanno condiviso sui social. Il brano risuona al momento del verde pedonale, con il tradizionale “omino del semaforo” che si muove ballando a ritmo e riproducendo le sagome dei membri della band.

