Il calciatore pugliese Graziano Pellè e la fidanzata Viktoria Varga si godono splendide giornate sulla costiera amalfitana, tra sole, relax e risate

Tempo di vacanze per Graziano Pellè e la fidanzata Viktoria Varga. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni tra mare, sole e relax, tra Positano e Amalfi. A documentarlo le numerose immagini postate dalla modella ungherese sul suo profilo Instagram, tra panorami mozzafiato e piatti tipici della cucina campana.

Nei giorni scorsi la coppia ha anche postato su Instagram un video di una gita in canoa a largo di Positano: i due remano nelle acque blu del mare campano, divertiti e rilassati. “La costiera amalfitana è una terrazza sull’infinito”, ha scritto ancora Viky, a corredo di una foto che la ritrae sulla celebre terrazza dell’hotel San Pietro, a Positano.

Graziano Pellè e Viktoria Varga, innamoratissimi e felici

Sempre sorridenti e innamorati, Viky Varga e Graziano Pellè sono fidanzati da oltre otto anni. Nel luglio 2020, infatti, il calciatore salentino aveva postato una loro foto con la descrizione “Happy Anniversary to Us, #8years”. La coppia condivide anche il giorno di nascita: entrambi, infatti, festeggiano il compleanno il 15 luglio.

Viktoria Varga pubblica spesso su Instagram immagini di splendide location italiane, dalla Sardegna al Salento, terra d’origine del compagno, che la ragazza ama particolarmente. Viky e Graziano si sono conosciuti in Olanda, quando lui viveva a Rotterdam e giocava con il Feyenoord. È stato uno dei momenti migliori della sua carriera, con 55 reti in 66 partite e 15 assist.

Un momento d’oro coronato anche dall’incontro con la bella Viktoria, che da quel momento in poi lo ha seguito in giro per il mondo. Dopo la recente esperienza in Cina, quattro anni con lo Shandong Luneng, Chinese Super League, dove ha collezionato 132 presenze e 64 gol, Pellè è tornato in Italia, a Parma, nel febbraio 2021. Un secondo ritorno per lui, nella città emiliana, dove aveva già giocato nella stagione 2011-2012.

