Emma Marrone

La cantante pugliese tornerà per un concerto all’Arena di Verona, e ricorda le critiche ricevute per il suo look quando ha partecipato alla kermesse europea

Emma Marrone torna a esibirsi dal vivo con il suo tour Fortuna Live 2021. Dopo la prova generale all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, l’artista sarà live sul palco dell’Arena di Verona con due speciali concerti, domenica 6 e lunedì 7 giugno, per festeggiare i suoi primi 10 anni di carriera. Anni non sempre facili, come ha ricordato lei stessa.

Emma Marrone: All’Eurovision 2004 fu sessismo

“Nel 2014 presentai all’Eurovision ‘La mia città’, un bel pezzo rock ma mi presero in giro per i pantaloncini color oro che uscivano dal vestito. Dopo la vittoria dei Maneskin, Damiano è arrivato in sala a petto nudo con gli stivali sul tavolo e la bottiglia in mano. È stato apprezzato. Io invece sono stata criticata, soprattutto dalle donne. C’è ancora del sessismo e tanto da fare”, ha detto la cantante.

Tornando alla sua musica, lo show all’Arena di Verona di Emma Marrone sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno sulla piattaforma ITsART.

In uscita anche “Che sogno incredibile“, il suo nuovo singolo di Emma insieme a Loredana Bertè, che anticipa “Best of Me”, l’album che arriverà il 25 giugno. “È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi dieci anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare”, ha spiegato. “Questo è un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza”, ha concluso la cantante.

