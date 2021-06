Ed Sheeran

Ed Sheeran e Courteney Cox sono molto legati e hanno condiviso una breve clip mentre suonano insieme...

Recentemente hanno ballato insieme, ricreando l’iconica danza di Monica e Ross, nella serie ‘Friends’ che lo scorso 27 maggio ha vissuto una storica reunion. Pochi giorni dopo Ed Sheeran ha chiesto di nuovo l’aiuto di Courteney Cox per far divertire i fan con una performance a due molto divertente.



Il cantante, 30 anni, ha condiviso una breve clip di se stesso che canta e strimpella la chitarra mentre l’attrice, 56 anni, suona alcune note al pianoforte. Il video mostra per la prima volta la star della serie più amata degli anni Duemila intenta a suonare lo strumento davanti alle telecamere, che poi inquadrano anche il cantautore britannico. Il cantante, 30 anni, ha condiviso una brevedi se stesso che canta e strimpella la chitarra mentre l’attrice, 56 anni, suona alcune note al. Il video mostra per la prima volta la star della serie più amata degli anni Duemila intenta a suonare lodavanti alle telecamere, che poi inquadrano anche il cantautore britannico.

Mostrando la loro forte amicizia, i due si sono poi guardati negli occhi e sono scoppiati a ridere, poco prima della conclusione della clip. Nessuno sa bene perché Ed Sheeran e Courteney Cox abbiano deciso di girare questo video. Il mistero resta, perché il cantautore si è limitato a commentare: “25 giugno”. Facendo intendere che presto potrebbe arrivare una bella novità musicale.

Ed Sheeran amico per sempre



L’amicizia fra i due artisti risale diversi anni, quando lui le ha presentato il suo attuale fidanzato: Johnny McDaid, della band Snow Patrol. I due stanno insieme dal 2013, e la star di ‘Friends’ ha ripagato Ed un anno dopo, quando lo ha ospitato nella sua casa sulla spiaggia di Malibu: il luogo perfetto per scrivere nuove canzoni. L’amicizia fra i due artisti risale diversi anni, quando lui le ha presentato il suo attuale fidanzato:, della band. I due stanno insieme dal 2013, e la star di ‘Friends’ ha ripagato Ed un anno dopo, quando lo ha ospitato nella sua casa sulla spiaggia di Malibu: il luogo perfetto per scrivere nuove canzoni.

Adesso il loro sodalizio umano diventa collaborazione artistica. I due pochi giorni fa avevano unito le forze in un giocoso video pubblicato su Instagram nel quale riproducevano la coreografia di Monica e Ross, andata in onda nell’episodio della sesta stagione ‘The One With The Routine’. La clip è diventata immediatamente virale, mandando in visibilio i fan.

Adesso arriva questa nuova clip che anticipa, probabilmente, l’uscita di un progetto musicale misterioso. Di certo si sa che Ed Sheeran e Courteney Cox hanno iniziato un percorso di collaborazione destinato a divertire milioni di appassionati in tutto il mondo.

