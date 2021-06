Tallulah Willis

La figlia di Bruce Willis e Demi Moore si gode il suo fidanzato e prossimo sposo

Tallulah Willis è davvero un momento magico. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore poche settimane fa ha ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato e adesso si gode i preparativi fra coccole e relax. I suoi momenti più belli sono condivisi con i fan sulla pagina Instagram della giovane donna. In un recentissimo scatto, Tallulah appare con un costume da bagno giallo, scollato e sgambatissimo, in occasione dei festeggiamenti del Memorial Day.



La stilista di 27 anni ha mostrato anche il suo splendido anello di fidanzamento mentre si scambiava tenere effusioni con il compagno e futuro marito Dillon Buss. Questo poco dopo aver rivelato la sua lotta contro il disturbo di dismorfismo corporeo. Un problema che Tallulah Willis ha finalmente risolto, imparando a convivere con i suoi difetti e con l'estrema somiglianza al suo famoso papà.

Tallulah Willis in pace con se stessa

La figlia più giovane di Demi e Bruce sembra completamente a suo agio con il suo corpo, come dimostrano le immagini che la ritraggono felice e rilassata a bordo piscina, con il fisico in primo piano. E sotto gli occhi innamorati del suo fidanzato, che non perde mai l’occasione di coccolarla.

Dillon ha proposto il fatidico sì a Tallulah Willis lo scorso 4 maggio 2021, regalandole un anello di fidanzamento con diamante in oro giallo, con taglio smeraldo e disegnato da Karina Noel. Naturalmente lei ha accettato senza esitazioni, anzi “con assoluta certezza”, come hanno confermato voci vicine alla stilista.

Buss è un direttore commerciale e fotografo originario di Cape Cod, che si è laureato alla MassArt nel 2012. All’inizio di maggio, Tallulah Willis aveva anche descritto in dettaglio il suo disturbo di “dismorfismo corporeo”, ammettendo di “risentirsi” per il fatto di assomigliare al suo famoso padre Bruce Willis più che alla sua bellissima mamma Demi Moore. Tallulah ha però anche aggiunto di aver fatto pace con questo dettaglio e di vivere serena come mai prima di adesso.

