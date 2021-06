Mercedesz Henger @Instagram

La blogger conferma con una story su Instagram di aver lasciato il fidanzato. Sarà un addio definitivo?

È finita davvero tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Lo conferma in una Story sul suo profilo Instagram, la stessa blogger. “Ragazzi me lo state continuando a chiedere… Io e Lucas non stiamo più insieme” recita il post sui social.

Il testo di Mercedesz Henger prosegue così: “Ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto”.

Mercedesz Henger: Un’avventura bellissima, ma purtroppo è finita

Perché la rottura? Al telefono Mercedesz Henger non ha risposto, evidentemente preferisce evitare la stampa in questo momento triste. Sui social ha scritto: “Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate da quello che avevo raccontato in tv”. Il post di Mercedesz Henger si chiude così: “È stata un’avventura bellissima, ma purtroppo si è conclusa”.

Un mese fa la frattura tra la blogger e il personal trainer sembrava essersi ricomposta, ma a quanto pare così non è stato. Almeno fino alla prossima comunicazione da parte dei diretti interessati.

