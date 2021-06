L’ex Spice Girl ha raccontato di non aver visto per mesi la figlia minore Madison a causa del lockdown

Mel B, star delle Spice Girls, ha trascorso mesi senza vedere sua figlia Madison (9 anni), a causa delle restrizioni dovute al lockdown e del divieto di spostamento durante la pandemia. Dopo aver vissuto a Los Angeles per oltre 10 anni con l’ex marito Stephen Belafonte, infatti, la cantante e star della Tv si era trasferita nel 2019 in Inghilterra.

Mel B: “Ho sostenuto finanziariamente ed emotivamente la mia famiglia”

La figlia Madison, però, era rimasta negli Usa con il padre e, a causa dei divieti e delle difficoltà di spostamento tra Stati Uniti e Regno Unito, nell’ultimo anno Mel B non ha visto quasi mai la bambina: “Sono stata un genitore single per molto tempo, poiché sono sempre stata quella che ha sostenuto finanziariamente ed emotivamente la mia famiglia”, ha raccontato l’ex Spice Girls al magazine “OK!”.

“Sfortunatamente”, ha proseguito, “una situazione difficile con il mio ex e il fatto che mia figlia minorenne fosse cittadina americana hanno reso molto complicato l’ultimo anno. Non avere mia figlia con me e non vederla per mesi interi è stata la cosa più difficile che ho dovuto affrontare durante il lockdown”, ha detto ancora.

Mel B e le accuse di violenza domestica contro il marito

Mel B e Stephen Belafonte si sono separati nel dicembre 2016 e hanno divorziato l’anno successivo, dopo 10 anni di matrimonio. La cantante aveva accusato il marito di violenza domestica: accuse poi cadute nel corso della battaglia legale per il divorzio, al termine della quale la cantate fu condannata a pagare all’ex il mantenimento della figlia e gli alimenti.

Oltre alla piccola Madison, Mel B ha altre due figlie: Phoenix Chi Gulzar, avuta dal primo marito Jimmy Gulzar, e Angel Iris Murphy Brown, avuta dalla relazione con Eddie Murphy. Pochi giorni fa l’ex Spice Girl ha postato un video nel giorno del suo compleanno, nel quale festeggia con le sue tre figlie e il cagnolino: “Ho i migliori regali di compleanno oggi, circondata dalla mia famiglia e dalle mie tre figlie che sono il mio mondo! Grazie a tutti”, ha scritto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scary Spice Mel b (@officialmelb)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata