Il brano dei Måneskin, che hanno trionfato all’Eurovision, scatta assieme al verde degli attraversamenti pedonali della città che ha ospitato l’ultima edizione del contest musicale

Dopo il trionfo all’Eurovision di due settimane fa, i Måneskin continuano ad essere protagonisti a Rotterdam, città che ha ospitato l’edizione numero 65 del concorso musicale europeo.

“Zitti e Buoni”, il brano della band italiana arrivata sul tetto d’Europa, risuona infatti ai semafori della città dei Paesi Bassi: a testimoniarlo i video postato su Instagram e TikTok da alcuni utenti.

Nei video si sente il ritornello del brano dei Måneskin risuonare nel momento in cui scatta il verde del semaforo pedonale, ma non solo: il tradizionale “omino del semaforo” si muove ballando proprio sulle note del pezzo e ricordando anche le sagome dei membri della band. I semafori in questione si troverebbero proprio nei pressi dell’arena Ahoy, struttura che ha ospitato la finale dell’Eurovision 2021.

È Måneskin-mania: tutti pazzi per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas

Un nuovo tributo alla band romana, dunque, che dopo aver messo a tacere le polemiche innescate dalla Francia subito dopo la vittoria all’Eurovision 2021 sta ora conquistando fan e critica anche a livello internazionale. Basti pensare che “Zitti e Buoni”, il brano con il quale Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno trionfato anche al Festival di Sanremo 2021, già certificato doppio disco di platino, ha centrato un record storico su Spotify.

Måneskin nella top 10 di Spotify, 4 milioni in 24 ore

È stato, infatti, il primo brano italiano con più ascolti di sempre, con quasi 4 milioni in 24 ore. Con “Zitti e Buoni” per la prima volta in assoluto un brano italiano è nella top 10 Globale di Spotify (la classifica mondiale), entrando direttamente al nono posto.

A livello mondiale i Måneskin sono ascoltati quanto band come i Pearl Jam e i Muse, con 10.508.886 di ascolti mensili. E non è tutto: anche star internazionali iniziano ad amare i Måneskin e la loro musica. Una su tutte, Miley Cyrus, cantante ed ex star della Disney, che ha iniziato a seguire Damiano e compagni su Instagram.

