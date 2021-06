L'attrice ha deciso di mostrarsi con la pancetta durante una scena hot del suo ultimo film

La serie nella quale l’attrice direcita nel ruolo di protagonista è prodotta dae racconta le avventure di una donna di 45 anni piena di. “Siamo affamati di corpi femminili che mostrino in modo realistico e non filtrato l’avanzare dell’età”, ha detto la premionel corso di un’intervista con i media americani.

Pur riconoscendo che la sua apparizione nella serie è “poco affascinante” e per questo potrebbe sorprendere alcuni spettatori, Kate Winslet ha detto di aver rifiutato l’offerta del regista Craig Zobel di eliminare uno spezzone che evidenzia la sua “pancia rigonfia”. Quando è arrivata la richiesta lei ha risposto senza esitazioni: “Non osare”. L’attrice ha anche rifiutato due volte la diffusione della locandina promozionale perché il suo corpo risultava troppo ritoccato e così poco realistico.

“Non volevo che il mio personaggio incarnasse una donna quarantenne”, ha affermato Kate Winslet , “la maggior parte delle donne non è così. Cerca di fare del suo meglio, convivendo con gli inevitabili difetti”. Proprio come l’attrice, che ha deciso di esporre il suo corpo, ingrassato per l’occasione, con lo scopo di far capire quando la perfezione estetica non sia tutto.