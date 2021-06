Dopo il bacio in palestra a Miami, Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono fatti vedere abbracciati all'uscita di un ristorante a Los Angeles...

Non sarebbe più una relazione casuale ma un rapporto a lungo termine quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Stando a quanto riportato da una fonte vicina ai due al settimanale People, sembra proprio che i “Bennifer” (dall’unione dei due nomi) stiano facendo le cose sul serio e siano ormai pronti a parlare di un futuro insieme.

Le indiscrezioni sono trapelate dopo che la coppia è stata nuovamente avvistata mentre si scambiava tenerezze in pubblico. Dopo il bacio in palestra a Miami, i due si sono fatti vedere abbracciati all’uscita di un ristorante a Los Angeles. Jennifer Lopez, che si trovava nella West Coast per motivi di lavoro, ha voluto quindi passare del tempo con Affleck.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, gli amici: “Non è una storia passeggera”

“Non è una storia passeggera. Prendono tutto seriamente e vogliono che duri”, ha affermato la persona contattata dal settimanale statunitense. L’incontro della coppia a Los Angeles, che avrebbe anche affittato una villa insieme, segue di una settimana quello di Miami con le immagini dell’uscita dalla palestra: “Si tenevano per mano, si abbracciavano e baciavano. Non stanno certo nascondendo il fatto che sono una coppia”.

I due si erano conosciuti nel 2002 sul set del film “Amore estremo – Tough Love” e sono stati una coppia fino al 2004: erano sul punto di sposarsi ma il matrimonio fu annullato a soli quattro giorni dalla cerimonia. Da allora, però, sono sempre rimasti buoni amici.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, “lavorano insieme per portare avanti la loro relazione”

Anche gli amici della coppia lo confermano a People: “Stanno lavorando insieme per portare avanti la loro relazione. Sono molto felici. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme”. Conferme che smentiscono dunque il ritorno di fiamma con un altro ex, Marc Anthony, con cui la Lopez era stata vista a Miami e che è il padre dei suoi figli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata