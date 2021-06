Giacomo Urtis @Instagram

Il cantante venezuelano spera di ripetere il successo del singolo Tìa

È online il nuovo singolo di Giacomo Urtis dal titolo che non lascia spazio alle interpretazioni: ‘Gossip‘. Un brano che l’autore, quarantatreenne di Caracas ospite della casa dell’ultimo Grande Fratello Vip, si augura possa raggiungere il successo di Tìa, che ha realizzato oltre un milione di visualizzazioni su Youtube.

Lapresse.it ha parlato con il cantante venezuelano a pochi minuti dalla messa online del singolo. “Dopo il Grande Fratello Vip mi sono un attimo assopito – ci ha detto – Poi ho pensato di uscire con questo pezzo Gossip, che era poi la missione con la quale sono entrato nella Casa del GF Vip, ovvero svelare i gossip di cui ero a conoscenza”.

Un pezzo Gossip che per Giacomo Urtis racconta la verità

“Sono stato coinvolto in questo progetto della canzone Gossip – ha proseguito in esclusiva a Lapresse.it – Dove parlo di amori finti, di coppie che non sono coppie, create per far sì che si parli di loro per monetizzare e andare poi dalla D’Urso a raccontare la ‘verità’. Infatti il ritornello di Gossip è molto divertente e ha fatto subito presa su chi l’ha ascoltato”.

Il brano è divertente, ma anche il video dà l’idea di una grande festa. “Il video l’abbiamo girato ad Anzio, vicino Roma – ci ha spiegato – presso lo stabilimento balneare Ritual e sono presenti molti dei personaggi che poi dalla D’Urso ci vanno davvero”.

Gossip è un brano che a Urtis non era piaciuto da subito. “Non mi è piaciuto subito, ha fatto breccia con calma – ha sottolineato – ma poi mi rendo conto la gente impazzisce, soprattutto chi è dell’ambiente va matto per il ritornello e ho iniziato ad avere molte richieste per lavorare questa estate, ma tra il mio lavoro di dermatologo e chirurgo estetico e questa mia passione rischio di non avere nemmeno un minuto per me”.

Per Giacomo Urtis un’estate di riposo e Gossip

“Il mio manager ieri sera voleva pianificare il mese di agosto – ha concluso – ma io gli ho detto che ho bisogno di tempo per me e che non voglio fare serate ad agosto. Ho bisogno di vacanza e ad agosto andrò 15 giorni a Porto Cervo e altri 15 giorni a Mykonos ad agosto”. Ovviamente a fare un po’ di Gossip!

