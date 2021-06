La star di “Riverdale”, dopo l’addio alla storica fidanzata e collega Lili Reinhart, è stato avvistato con la modella in California

Cole Sprouse avvistato e paparazzato nel corso di una cena a Echo Park con la sua nuova presunta fidanzata, Ari Fournier, una modella franco-canadese, che lavora tra New York e Los Angeles.

Cole Sprouse, nuovo amore all’orizzonte

Le voci sui due circolano già dal marzo scorso quando l’attore statunitense, tra i protagonisti della serie tv “Riverdale” era stato avvistato proprio assieme alla modella a Vancouver, durante una passeggiata e un brunch.

Qualche sera fa, invece, a Los Angeles, i due sono stati sorpresi mentre si abbracciavano e baciavano teneramente, come testimoniano le foto pubblicate da “Just Jared”.

Ari Fournier, cresciuta in una fattoria, ama molto i cavalli ed è un’abile cavallerizza, amante della natura e degli animali e impegnata in progetti per la salvaguardia dell’ambiente. Durante la pandemia ha aperto e sviluppato un canale YouTube per parlare di viaggi, cura della pelle e dei capelli, ma anche per dare consigli di bellezza e per rispondere alle domande sul suo lavoro di modella.

Cole Sprouse, dopo Lili Reinhart è il momento di voltare pagina

Grazie all’incontro con Ari Fournier, dunque, Cole Sprouse avrebbe definitivamente voltato pagina dopo la rottura con la sua storica fidanzata (e compagna sul set di “Riverdale”) Lili Reinhart. L’addio tra i due, dopo numerosi tira e molla, fu annunciato dallo stesso Sprouse sui social, nell’agosto 2020.

“Lili e io ci siamo separati inizialmente a gennaio di quest’anno, decidendo di lasciarci definitivamente a marzo. Che esperienza incredibile ho avuto, mi sentirò sempre fortunato e apprezzerò la possibilità che ho avuto di innamorarmi. Non le auguro altro che il massimo amore e felicità per il futuro”, aveva scritto l’attore per annunciare la rottura con la storica compagna.

I due sono stati insieme per tre anni e hanno conquistato l’affetto dei fan della serie, visto che anche i loro personaggi, Betty e Jughead facevano “coppia fissa” in “Riverdale”.

