Antonella Clerici

La conduttrice ricorda il suo rapporto speciale con il collega che la chiamò a Sanremo nel 2005

Antonella Clerici ha un grandissimo amico nel suo settore. È Paolo Bonolis, al quale la conduttrice è legatissima, al punto da essere stata chiamata da lui in occasione del Festival di Sanremo 2005. Clerici ha raccontato i dettagli di questo rapporto così profondo e particolare nel corso di un’intervista. “Tempo fa mi ha rivelato che sua figlia Silvia, quando era più piccola, mangiava solo vedendo me”, ha detto la 58enne. ha un grandissimonel suo settore. È, al quale la conduttrice è legatissima, al punto da essere stata chiamata da lui in occasione del. Clerici ha raccontato i dettagli di questocosì profondo e particolare nel corso di un’intervista. “Tempo fa mi ha rivelato che sua figlia, quando era più piccola, mangiava solo vedendo me”, ha detto la 58enne.

colleghi più importanti: “Sono quelli che per amicizia o per lavoro ho conosciuto meglio”, ha detto. E poi ha continuato: “Paolo Bonolis perché nel 2005 mi volle con lui a Sanremo e mi diede fiducia. Quando mi chiamò mi disse: Mia figlia Silvia mangia solo quando ti vede in televisione: tu sei una che porta il buonumore e l’allegria, e ti vorrei nel mio Sanremo per questo”. Antonella Clerici sa bene chi siano per lei gli amici e ipiù importanti: “Sono quelli che per amicizia o per lavoro ho conosciuto meglio”, ha detto. E poi ha continuato: “Paolo Bonolis perché nel 2005 mi volle con lui ae mi diede. Quando mi chiamò mi disse: Mia figlia Silvia mangia solo quando ti vede in televisione: tu sei una che porta ile l’allegria, e ti vorrei nel mio Sanremo per questo”.



La conduttrice ha però altre persone a lei molto vicine nel mondo dello spettacolo. “C’è anche Carlo Conti, il mio amico del cuore: abbiamo fatto una carriera insieme in Rai. Infine Fabrizio Frizzi. Per ovvi motivi”, ha ammesso commossa. La conduttrice ha però altre persone a lei molto vicine nel mondo dello spettacolo. “C’è anche, il mio amico del cuore: abbiamo fatto una carriera insieme in Rai. Infine. Per ovvi motivi”, ha ammesso commossa.

Il buonumore di Antonella Clerici

Silvia è la primogenita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, oggi 18enne. Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore che le ha causato alcuni problemi, dovuti agli effetti collaterali dell’operazione. Quando la bambina vedeva Antonella in tv era però felice, e aveva voglia di mangiare di più. Per lei Antonella Clerici era una sorta di terapia, un’amica speciale in grado di donarle gioia e buonumore.

Antonella Clerici nell’intervista ha inoltre confidato il suo momento più difficile: “Tra il 2016 e il 2018. La morte di Fabrizio, la mia scelta di mollare ‘La prova del cuoco’: non avevo più motivazioni, non ho più sentito l’appoggio della mia azienda. C’è stato un concatenarsi di eventi e ho detto che sarebbe stato meglio chiudere così e basta, convinta di aver fatto una belle carriera”. Tutto però si è risolto: ‘È sempre mezzogiorno’, il suo nuovo show culinario su Rai Uno, è un successo. Ora la bionda conduttrice, grazie anche all’amore del compagno Vittorio Garrone, è felice.

