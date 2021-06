Valeria Marini è stata eliminata da “Supervivientes”, reality show spagnolo ispirato al format di “Survivor”

Valeria Marini è stata eliminata da “Supervivientes”, reality show spagnolo ispirato al format di “Survivor” e simile a “L’Isola dei famosi” italiana. La showgirl italiana è stata la quinta concorrente ad abbandonare il programma, iniziato lo scorso 8 aprile e girato in Honduras. La Marini è uscita ringraziando tutti e con una sua frase tipica: “Baci stellari. È stata una avventura bellissima”.

Dalla Spagna fanno sapere che Valeria Marini è stata davvero molto amata dal pubblico, anche se i suoi compagni di avventura non sembrano averla apprezzata allo stesso modo. Dopo aver resistito alla prima nomination, infatti, la showgirl romana nulla ha potuto contro la seconda sfida, al televoto, contro Marta Mencia, già nota per aver partecipato a “La isla de las tentaciones” (una “Temptation Island” spagnola), e Palito Dominguín, figlia di Lucía Dominguín e nipote di Miguel Bosé.

Valeria Marini, liti e accuse

A influire sul televoto contro Valeria Marini, la recente lite con Lara Sajen che l’ha definita “maleducata”, ma non solo. Alcuni compagni di avventura l’hanno accusata di aver “rubato lo shampoo”, altri di aver “mangiato di nascosto”.

Con la presenza di Valeria Marini, che al termine di quest’esperienza appare notevolmente dimagrita, e di un altro concorrente già conosciuto dal pubblico italiano, Gianmarco Onestini, fratello di Luca e già partecipante al “Grande Fratello”, “Supervivientes” sta riscuotendo un grande successo anche in Italia.

Valeria Marini e l’idea del reality “Supervivientes” in Italia

Il reality è un programma storico della televisione spagnola, in onda dal 2000, e può essere paragonato a format celebri in Italia come il “Grande Fratello” e “L’Isola dei Famosi”. Vista la fama ottenuta dall’edizione 2021 di “Supervivientes”, si sta lavorando alla traduzione e al doppiaggio per trasmetterne le repliche anche in Italia.

L’edizione di Valeria Marini, che avrebbe per prima suggerito questo esperimento nuovo per la tv italiana, dunque, potrebbe essere messa in onda al termine de ‘L’Isola dei Famosi’. Un reality che, a detta degli stessi partecipanti, ha dinamiche molto avvincenti e potrebbe piacere parecchio al pubblico italiano.

