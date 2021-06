Brad Pitt

È stata una buona settimana per Brad Pitt. Dopo aver ottenuto l’affidamento congiunto dei suoi figli e dopo un’aspra battaglia per il divorzio con la sua ex Angelina Jolie, sembra ora arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. Infatti, per il bellissimo e talentuoso Brad potrebbe esserci all’orizzonte una nuova storia d’amore. A Hollywood non si parla d’altro e si mormora sulla possibilità che il premio Oscar si sia nuovamente innamorato.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, Brad Pitt, 57 anni, avrebbe perso il cuore e la testa per la cantante e attrice Andra Day, 36 anni. L’incontro che avrebbe fatto scoccare la scintilla sarebbe avvenuto durante la notte degli Oscar.

Brad è stato l’ospite d’onore agli Oscar di quest’anno mentre Andra è stata nominata come migliore attrice protagonista per il ruolo della leggendaria cantante jazz Billie Holiday nel film biografico “The United States vs. Billie Holiday“, ruolo per il quale è già stata insignita del Golden Globe.

I due, secondo il quotidiano britannico Mirror, si sarebbero conosciuti proprio lo scorso aprile durante la cerimonia alla Union Station di Los Angeles e avrebbero deciso di scambiarsi i numeri. “Andra è entrata nel radar di Brad da molto tempo. Hanno flirtato nel backstage e crediamo si siano scambiati i numeri. Potrebbe essere solo per lavoro ma qualcuno dei suoi amici ha detto che potrebbero essere una bella coppia”, ha rivelato una fonte anonima al tabloid.

“Andra Day ha decisamente fatto girare la testa a Brad“, ha rivelato un’altra fonte al settimanale britannico OK Magazine. E, sempre parlando di Brad, ha aggiunto: “Riesce a individuare il vero talento da un miglio di distanza e gli piacerebbe lavorare con lei su uno dei progetti che sta sviluppando per la sua società di produzione”.

Andra Day, la nuova fiamma di Brad Pitt

Andra Day, pseudonimo di Cassandra Monique Batie, è nata a Washington il 30 dicembre 1984 sotto il segno del Capricorno. La cantante e attrice statunitense è legata alla Warner Records, con cui ha pubblicato il suo album di debutto “Cheers to the Fall” nel 2015. Trasferitasi da bambina a San Diego, in California, è cresciuta influenzata dalle grandi voci del soul, del jazz e dell’R&B, da Billie Holiday a Dinah Washington, passando per Ella Fitzgerald.

Nel 2016 ha ricevuto una candidatura ai Grammy per il miglior album R&B grazie al disco natalizio “To Celebrate Christmas” insieme a Jennifer Nettles. Il debutto da attrice è invece arrivato nel 2017, con un ruolo secondario in “Marcia per la libertà“. Ma agli Oscar si era fatta notare anche per il suo abito di Vera Wang. Se dunque Andra Day è stata considerata fino ad ora una stella nascente di Hollywood, da oggi è anche il nuovo amore di Brad Pitt.

