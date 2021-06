Michelle ha pubblicato una fotografia che la ritrae mentre abbraccia il marito, pronto per buttare in piscina la moglie

Una domenica in famiglia tra piscina, amore e relax. Così hanno trascorso il week end Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e, come spesso accade, la bella Michelle non ha dimenticato di aggiornare i suoi follower con simpatiche foto e siparietti di famiglia.

Michelle Hunziker, un simpatico siparietto estivo

Michelle ha pubblicato su Instagram una fotografia che la ritrae mentre abbraccia il marito, con la scritta “Braccato il Truss!!!“, ma nelle stories ha aggiornato i suoi fan anche su quanto accaduto subito dopo quello scatto. Tra un abbraccio, una coccola e un bacio, l’imprenditore sembra essere pronto a buttare in piscina la moglie, vestita e con tanto di occhiali da sole.

Con la sua solita ironia la Hunziker ha anche aperto un sondaggio tra i suoi seguaci, con la domanda: “Secondo voi… sono finita in acqua?” a corredo della foto che la ritrae in bilico sul bordo della piscina. Subito sotto, la scritta: “Oppure mio marito sapeva che poi la serata sarebbe finita molto male!”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, un amore lungo 10 anni

Non si sa esattamente come sia andata a finire, ma di certo le risate non sono mancate. Aria d’estate, di relax e di serenità, dunque, anche per la famiglia Trussardi – Hunziker. La coppia sta insieme da oltre dieci anni, è sposata dall’ottobre del 2014 e ha due figlie, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e gli spassosi scherzi con “Auri”

Michelle Hunziker posta molto spesso, sui social, in particolare nelle stories, video e immagini della sua famiglia e di simpatici siparietti. I più famosi e divertenti sono quelli con la figlia Aurora, 24 anni, avuta da Eros Ramazzotti. Scherzi costruiti ad arte, a volte con l’aiuto di amici complici, coinvolgono spesso Michelle e Aurora, che si divertono nel prendersi in giro a vicenda, coinvolgendo anche followers e i loro fan.

Tra gli scherzi più riusciti e famosi, quello organizzato da Aurora con la complicità della trasmissione “Le Iene“, durante il lockdown dello scorso anno, quando tutta la famiglia si trovava a vivere sotto lo stesso tetto, assieme al fidanzato di Aurora, Goffredo, e a Sara Daniele, sua storica amica, e mamma Michelle ha dovuto affrontare e gestire un “tradimento”.

