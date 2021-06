Julianne Hough, parla la nipote: "Mia zia ha dormito con Leonardo DiCaprio… A quanto parte non è granché a letto"

Tra le sue ex ci sono famose modelle, come Bar Refaeli e Gisele Bundchen, ma anche star della musica come Rihanna. Leonardo DiCaprio, infatti, oltre che per la sua carriera cinematografica e per il suo l’impegno per l’ambiente, è famoso anche per le sue ex fidanzate.

Tra queste ci sarebbe anche Julianne Hough, cantante e ballerina, famosa anche perché ex giudice di “Dancing with the Stars”, l’edizione statunitense di “Ballando con le Stelle”. Un flirt mai confermato ufficialmente, ma rivelato sui social dalla nipote della Hough, la giovane Star.

La ragazza, partecipando a una challenge (una sfida) su TikTok, social che spopola tra i giovanissimi e i teenager, doveva raccontare di un suo incontro con una celebrità. Star ha, così, pensato di narrare ai suoi follower, dal suo profilo @starwise00, di quando la zia frequentava Leonardo DiCaprio, specificando: “Mia zia ha dormito con Leonardo DiCaprio… A quanto parte non è granché a letto”.

Leonardo DiCaprio e la scappatella al Coachella Valley Music and Arts Festival

Leonardo DiCaprio (46 anni) e Julianne Hough (32 anni) sarebbero stati insieme nel 2013. Secondo alcuni magazine statunitensi, i due furono avvistati al celebre Coachella Valley Music and Arts Festival, “decisamente a proprio agio”. “Erano molto vicini. A un certo punto lui le ha sussurrato qualcosa all’orecchio e le ha dato un veloce bacio sulla guancia”, aveva rivelato una fonte all’epoca.

Le rivelazioni della giovane Star, adesso, confermerebbero il flirt, ma andrebbero anche oltre. Quella che doveva essere una challenge come tante su TikTok, infatti, è diventata virale, con il video della ragazza ripreso dai principali magazine e siti di gossip.

Leonardo DiCaprio compra la villa di Jesse Tyler Ferguson

L’attore statunitense, premio Oscar, non sembra essere turbato dalle voci sulla sua vita privata e sul suo passato e avrebbe appena concluso un grosso affare immobiliare. DiCaprio ha acquistato, infatti, la villa di Jesse Tyler Ferguson, stella della serie “Modern Family”, e di suo marito Justin Mikita, per 7,1 milioni di dollari. La villa, in stile spagnolo, si trova a Los Feliz, in California, e DiCaprio ne sarebbe stato letteralmente “folgorato”.

