la Lopez è stata avvistata con l'ex mentre prendeva un caffè, al bar di un hotel a Miami Beach

Dopo il ritorno di fiamma con Ben Affleck, Jennifer Lopez è stata paparazzata assieme ad un altro suo storico ex. In questo caso si tratta dell’ex marito Marc Anthony, con il quale la Lopez è stata avvistata mentre prendeva un caffè, al bar di un hotel a Miami Beach. “Molti ospiti dell’hotel l’hanno riconosciuta. È stata molto gentile e amichevole con chiunque si avvicinasse”, ha rivelato una fonte al magazine “People”.

Jennifer Lopez ha avuto due figli da Anthony

Marc Anthony e Jennifer Lopez sono stati sposati dal 2004 al 2011 e hanno definitivamente divorziato nel 2014. Hanno avuto due gemelli, Max ed Emme, che adesso hanno 13 anni. Secondo fonti a loro vicine i due sono i buoni rapporti e Anthony avrebbe anche aiutato la Lopez durante la separazione dall’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez. “Jennifer e Marc Anthony hanno un ottimo rapporto. – ha rivelato ancora la fonte – Sapere che Marc c’era quando ha dovuto lavorare all’estero è stato per Jennifer molto confortante”.

Sono diventati sempre più frequenti, come già raccontato, gli avvistamenti della Lopez in compagnia di Ben Affleck. Da diverso tempo i due “si frequentano e sono molto felici insieme”, ha detto una fonte a “Us Weekly”. “La vecchia fiamma si è assolutamente riaccesa. Hanno ripreso da dove avevano lasciato”, ha aggiunto la fonte. Secondo i magazine “E!” e “Page Six”, inoltre, la relazione tra i due sarebbe rinata e andrebbe a gonfie vele, nonostante la distanza. La cantante, infatti, vive a Miami, mentre Affleck è di base a Los Angeles, dove si è recato proprio in questi giorni per trascorrere un po’ di tempo con i figli avuti da Jennifer Garner.

La scorsa settimana l’attore ha fatto visita alla cantante a Miami, e “hanno trascorso molto tempo a casa per rilassarsi e stare tranquilli. Hanno trascorso alcuni giorni fantastici”, ha concluso la fonte. La Lopez e Affleck, che avevano rotto il loro fidanzamento nel 2004, hanno anche affittato una villa insieme, sulla baia a Miami Beach, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal “New York Post”.

