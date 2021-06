La stilista e il marito non perdono occasione per passare del tempo con i figli



Victoria Beckham ha anche condiviso una serie di immagini della sua Harper, 9 anni, e di Cruz, Romeo, 18 e Brooklyn 22, ha pubblicato diverse foto polaroid dei fratelli che trascorrono del tempo insieme. "La nostra famiglia insieme è il regalo più prezioso", ha scritto Victoria sui social media insieme a un'immagine che mostrava Brooklyn e la futura moglie Nicola Peltz che si coccolavano.

Victoria Beckham mamma felice

La famiglia Beckham è sempre molto unita. Nonostante la distanza geografica che qualche volta separa i diversi componenti, tutti cercano di riunirsi quando ne hanno la possibilità. La prossima attesissima occasione potrebbe essere il matrimonio di Brooklyn. David Beckham e Victoria Beckham non stanno più nella pelle e già adorano la sua bellissima fidanzata. "Non avremmo potuto sperare che Brooklyn incontrasse una ragazza più adorabile", ha detto Victoria l'anno scorso in un episodio del talk show britannico 'Lorraine'.

Il conto alla rovescia per l’ingresso ufficiale in famiglia è già cominciato. La location dovrebbe essere un resort di lusso in Puglia, che l’intera famiglia ha visitato la scorsa estate.