Daniela Zuccoli

Michele Bongiorno si trovava sulla funivia di Stresa il giorno in cui una cabina è caduta

Mike Bongiorno, l'8 settembre 2009. Pochi giorni fa ha rischiato di rivivere nuovamente il dolore del lutto. Al quotidiano La Repubblica ha raccontato che suo figlio Michele lo scorso 23 maggio era sulla funivia di Stresa poco prima che la cabina cadesse e provocasse la morte di 14 persone. "Il padre lo ha protetto", ha confessato. Il figlio dello storico conduttore televisivo era salito solo mezz'ora prima dell'incidente e si è quindi salvato per una fatalità.



Daniela Zuccoli non ha dubbi, pensa sia stato Mike Bongiorno a stare accanto al primogenito 48enne. "Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz'ora prima che quella cabina precipitasse. Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito", ha rivelato alla stampa.

La spiritualità di Daniela Zuccoli

Del resto, lei è sempre rimasta legata al presentatore, spiega di avvertire la sua presenza attraverso un’energia derivata da una profonda spiritualità. “Se parlo con Mike come se fosse ancora in vita? Non proprio. Non ci sono medium, fantasmi, tavolini che ballano. Coltivo una spiritualità di tipo cattolico, credo nell’esistenza e nell’immortalità dell’anima”, ha spiegato ancora Zuccoli.

Mio marito Mike Bongiorno è sempre presente

Poi ha aggiunto: “Lui è presente con la sua energia intorno a me. Avverto come una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti. La prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva. E poi lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo. La verità è che nessuno muore davvero. Diventiamo universo, ci trasformiamo in energia e questa energia poi si tramuta in un corpo un numero indefinito di altre volte finché non ci ripuliamo fino in fondo”. Proprio questa energia, secondo Daniela Zuccoli, ha salvato la vita a suo figlio Michele.

