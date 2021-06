La cantante, da sempre un'icona in fatto di stile, stupisce con un completo nero attillato firmato Dior...

Christina Aguilera ha da poco compiuto 40 anni ma per lei il tempo sembra essersi fermato, così come immutato è l’affetto del suo pubblico, soprattutto quello cresciuto con la sua musica e che vede in lei una vera e propria icona. La cantate non è apprezzata solo per le sue doti vocali ma anche perché è da sempre una star che detta legge in fatto di moda e. ha da poco compiutoma per lei il tempo sembra essersi fermato, così come immutato è l’affetto del suo pubblico, soprattutto quello cresciuto con la suae che vede in lei una vera e propria. La cantate non è apprezzata solo per le sue doti vocali ma anche perché è da sempre una star che detta legge in fatto di moda e tendenze

Nei primi anni Duemila, tra shorts minimali, bustier e mini dress attillati, è stata imitata da milioni di ragazzine in tutto il mondo. I suoi outfit si sono sempre contraddistinti per una certa vena aggressiva e dark, la stessa che continua a sfoggiare ancora oggi, come dimostrano le ultime immagini postate sul Nei primi anni, tra shorts minimali, bustier e mini dress attillati, è stata imitata da milioni di ragazzine in tutto il mondo. I suoisi sono sempre contraddistinti per una certa vena aggressiva e dark, la stessa che continua a sfoggiare ancora oggi, come dimostrano le ultime immagini postate sul suo profilo Instagram

La reginetta del pop è apparsa in un completo nero decisamente attillato e dal sapore aggressivo firmato Dior. Nel suo look inconfondibile non mancano accessori chic, tra cui alcuni anelli di tendenza e grossi occhiali da sole scuri.

Christina Aguilera, gli esordi con Disney Club

Christina Aguilera ha esordito nel mondo della musica nel 1999 ma la sua carriera era iniziata molto prima, nel Disney Club, quando era appena undicenne. Già lì l’artista aveva manifestato il suo talento e la sua disinvoltura. Gli anni Duemila sono stati poi dominati dalla sua musica: le sue canzoni hanno fatto da colonna sonora per milioni di ragazzi e ragazze, mentre il suo look ha ispirato un’intera generazione.

Christina Aguilera, un mito generazionale

Insomma, Christina Aguilera è un vero e proprio mito generazionale. E lo è ancora oggi visto che, nonostante i 40 anni e due figli, la star è ancora in grandissima forma e punta tutto sul suo look dark e aggressivo per fare colpo su milioni di fan. Per lei, ancora una volta, è il total black in pelle a dominare. Con pantaloni a zampa, top attillato e soprabito in tinta. A completare il tutto ci sono unghie lunghissime con uno smalto giallo che, di certo, non può passare inosservato.

