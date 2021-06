Brad Pitt con Angelina Jolie

Il primogenito di Brad Pitt e di Angelina Jolie vuole mantenere solo il nome della mamma

Brad Pitt pochi giorni fa ha ottenuto dal tribunale l’Angelina Jolie. Ma per l’attore i guai familiari non sono finiti. A quanto pare. il primogenito adottivo Maddox vorrebbe rinunciare al cognome di suo padre, per conservare solo quello della mamma. Il ragazzo, ormai maggiorenne, ha anche testimoniato contro Pitt nella causa di divorzio. pochi giorni fa ha ottenuto dal tribunale l’ affidamento congiunto dei 6 figli che condivide con. Ma per l’attore i guai familiari non sono finiti. A quanto pare. il primogenito adottivovorrebbe rinunciare al cognome di suo padre, per conservare solo quello della mamma. Il ragazzo, ormai maggiorenne, ha anchecontro Pitt nella causa di divorzio.

Sarebbero stati proprio il rapporto turbolento fra Brad Pitt e i figli a convincere Angelina Jolie a lasciarlo. La decisione di separarsi sarebbe maturata, in particolare, dopo un violento litigio fra la star di Hollywood e Maddox in aereo nel 2016. L’attore proprio per questo è stato accusato di violenza domestica.



Adesso in questa triste storia si aggiungono nuovi particolari. Maddox non vuole più saperne di avere un rapporto con Brad Pitt, tanto da aver chiesto ufficialmente di togliere il cognome del padre. Nei documenti non legali è già la prassi usata dal 19enne. Adesso, il ragazzo vorrebbe che anche legalmente risultasse solo il cognome Jolie. Per la custodia dei ragazzi, anche gli altri figli, ancora minorenni, potrebbero essere chiamati presto a testimoniare. Si tratta di Pax, 17 anni, Zahara, 16, Shiloh, 14 e i gemelli Knox e Vivienne, 12. Adesso in questa triste storia si aggiungono nuovi. Maddox non vuole più saperne di avere uncon Brad Pitt, tanto da aver chiesto ufficialmente di togliere il cognome del padre. Nei documenti non legali è già la prassi usata dal 19enne. Adesso, il ragazzo vorrebbe che anche legalmente risultasse solo il cognome. Per la custodia dei ragazzi, anche gli altri figli, ancora minorenni, potrebbero essere chiamati presto a testimoniare. Si tratta di17 anni,16,14 e i gemelli12.

La battaglia di Brad Pitt

Insomma, la battaglia legale è destinata a proseguire anche perché Angelina Jolie vorrebbe cercare di ribaltare la sentenza per ottenere l’affidamento esclusivo. Proprio per questo Brad Pitt si sarebbe definito “sinceramente sconvolto” dall’ostinazione dell’ex moglie. Per il momento, la decisione del giudice è stata fondata “sul migliore interesse verso i bambini”. Per questo il magistrato ha anche rigettato la possibilità che i minorenni possano testimoniare in tribunale contro il padre.

La controffensiva di Angelina Jolie

Da parte sua, Angelina Jolie ha annunciato che continuerà a combattere, perché non è soddisfatta della sentenza. Brad, dal canto suo, è sconvolto dal pugno di ferro della ex consorte. Ed è quindi intenzionato a evidenziare le sue ragioni fino alla fine di questa lunga e triste vicenda.

