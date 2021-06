Asia Valente

La modella ha raccontato con quale escamotage ha evitato il tampone

“Per andare in Croazia due ore fermi perché il tampone non andava bene. Finché non ho mostrato chi sono, quanti follower ho! Ci hanno creduto e ci hanno lasciato andare!”. Asia Valente racconta così, nelle sue stories su Instagram, come è riuscita a passare i controlli per raggiungere la Croazia, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. La famosa influencer, da oltre 1,2 milioni di follower, volto noto per aver partecipato, nel 2020, al Grande Fratello Vip, cantante e modella di Playboy, sarebbe dunque riuscita a passare i controlli nonostante alcuni problemi con il tampone, obbligatorio per raggiungere la meta delle sue vacanze di inizio giugno.

Lo ha raccontato lei stessa in una breve stories, diventata virale in poche ore, che sta sollevando, però, un polverone. Molti utenti pensano che la Valente abbia scherzato o esagerato nel raccontare la sua versione della vicenda. In tanti mettono in dubbio la storia stessa, considerandola soltanto un modo per farsi pubblicità e mettersi in mostra. “Sta giocando sull’indignazione delle persone per farsi notare”, fa notare, infatti, qualcuno su Instagram.

Le polemiche su Asia Valente

Non mancano, però, le persone che hanno sollevato polemiche e vere e proprie proteste. “Perché farsi il vaccino se bastano i follower?”, chiede ironicamente in un commento su Instagram una blogger. “Questo milione di persone che ti segue non si vergogna?”, scrive un’altra utente indignata. “Non è vero… non può essere vero… non deve essere vero”, si legge ancora in un altro commento.

A far dubitare molte persone sulla veridicità dei fatti raccontati da Asia Valente, il fatto che la nota influencer già in passato ha fatto “gaffe” proprio sull’argomento Covid-19. Nel marzo 2020, appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, e quando la pandemia stava esplodendo in tutto il mondo, aveva dichiarato: “Ciao ragazzi, sono la prima e unica immune d’Italia, dato che sono la prima ad uscire dalla casa del Gf Vip dopo questo virus che è in atto”, scatenando ironia, ma anche rabbia, sui social e sul web.

