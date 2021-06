Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore GF Vip, parla della guarigione, della prossima edizione del reality e...

Alfonso Signorini, direttore del settimanale “Chi” e conduttore delle ultime due edizioni del Grande Fratello Vip, subito dopo la quinta edizione del reality (con ascolti record e un pubblico che promette di tornare davanti alla tv con la nuova stagione) è letteralmente sparito dal piccolo schermo. Una notizia che ha allarmato non poco i fan, che si sarebbero aspettati di vederlo ospite in alcuni dei salotti più frequentati della Tv.

Alfonso Signorini: “Sparire un po’ a volte non guasta…”

Ad una lettrice di “Chi” che gli domandava il motivo della sua scomparsa, lui ha spiegato: “Sparire un po’ a volte non guasta. Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate. Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i proprio spazi e tornare a quella normalità che non sempre la tv consente”.

Alfonso Signorini, il suggerimento a Tommaso Zorzi

Insomma, a detta di Alfonso Signorini apparire costantemente in televisione non è del tutto salutare. E forse è per questo motivo che il conduttore aveva consigliato a Tommaso Zorzi (vincitore dell’ultima edizione del GF Vip) di prendere un periodo di pausa dopo la fine del GF Vip: “Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

Una scelta, quella di allontanarsi dai riflettori, salutare in tutti i sensi dato che il conduttore ha contratto il Covid-19: “Non l’ho mai detto ma dopo il GF Vip ho preso il Covid, ho vissuto giorni molto brutti. Non volevo andare in ospedale, vivevo da solo e aggiornavo i medici. Quando arrivava la sera avevo veramente paura, sono stato molto male. Ma il Covid è una malattia bastarda, diversa da tutte le altre”.

Fortunatamente, non si è mai sentito solo: “Ci sono delle persone che mi vogliono molto bene. Lo sapevo già ma l’ho capito ancora di più. Una persona per non lasciarmi solo, non potendo venire a casa, ha dormito in macchina nel mio garage per starmi vicino. E queste sono le cose che contano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfosignorini)

Alfonso Signorini, il successo della scorsa edizione del GF Vip

Ora Alfonso Signorini si sta concentrando sulla sua vita privata, sulla direzione del settimanale Chi e sul cast del GF Vip 6 (confermato da Mediaset per la prossima stagione televisiva). L’ultima edizione del reality è stata “un successo e questo mi fa molto piacere”, ha raccontato nei giorni scorsi a Il Fatto Quotidiano.

“Quando mi sono buttato nel progetto ero abbastanza incosciente: una cosa che mi scriveva spesso Lucio Presta durante la diretta. Non essendo un conduttore di professione non mi sono mai posto il problema delle fasce orarie, dei neri pubblicitari, dei competitor. Sono incosciente. Questo è stato un vantaggio, dopo mi sono accorto di responsabilità e rischi”.

A chi gli domanda come abbia vissuto le critiche sulla sua conduzione, Alfonso risponde che ha un vantaggio: “Non sono social. Non subisco le influenze di quello che scrivono di me su Twitter, per esempio. Qualcosa mi hanno riferito ma non mi sono soffermato molto. Ascolto però le critiche costruttive”.

Alfonso Signorini il GF Vip 6: “Sto lavorando al cast”

E, a proposito di alcune novità sulla prossima edizione del reality (ovvero, se ci saranno opinionisti), afferma: “Da tre settimane sto lavorando al cast, sugli opinionisti la testa non ce l’ho ancora messa. Il Grande Fratello è una grande esperienza da fare se uno ha voglia di farla. Non è una vacanza, non è un lavoro in miniera, ma devi essere convinto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata