La violenza sarebbe avvenuta durante una festa in un hotel a New York nel 2016

Neymar, stella brasiliana del Paris Saint-Germain, è stato “scaricato” da Nike a causa di accuse molto gravi. La star ventinovenne è accusato di violenza sessuale, gli abusi sarebbero avvenuti durante una festa in un hotel a New York nel 2016, quando Neymar giocava al Barcellona.

A puntare il dito contro il calciatore una dipendente del brand di abbigliamento sportivo che, durante un evento, avrebbe tentato di costringere la donna a fare sesso orale con lui nella sua stanza d’albergo.

Così il famoso marchio americano ha annunciato di voler interrompere da subito ogni rapporto commerciale e di sponsorizzazione con il giocatore brasiliano.

“Nike ha concluso la sua partnership con l’atleta perché si è rifiutato di collaborare a un’indagine in buona fede su accuse credibili di illeciti commessi contro una dipendente” ha reso noto l’azienda in comunicato diffuso nei giorni scorsi, specificando che tale “indagine non è stata conclusiva“.

La nota affermava inoltre che “nessun insieme di fatti era emerso per consentirci di parlare concretamente della questione” e che “sarebbe stato inappropriato per Nike produrre una dichiarazione accusatoria senza essere in grado di fornire fatti in suo sostegno”.

Neymar respinge le accuse di violenza

Il calciatore nega e rigetta ogni accusa e sui social ha scritto: “Niente e nessuno può togliermi il sorriso”. Successivamente un portavoce del giocatore ha dichiarato: “Neymar si difenderà con forza da ogni attacco infondato nel caso venga presentato qualsiasi reclamo, cosa che finora non è accaduta”.

Non è la prima volta che la star del calcio è accusato di violenza sessuale. Nel 2019 la modella brasiliana Najila Trindade denunciò di essere stata stuprata dalla stella del Psg in un hotel di Parigi, ma dopo un po’ di tempo le accuse furono archiviate.

Natalia Barulích, la fidanzata di Neymar

Da febbraio 2020 il calciatore è ufficialmente fidanzato con la modella californiana Natalia Barulích, deejay, regina dei social ed ex compagna del cantante colombiano Maluma. La modella, di origini croato-cubane, è nata a Los Angeles e ha iniziato la sua carriera grazie alla pubblicità. Ha recitato in spot per grandi marchi come Guess ed è anche stata sulle cover di celebri magazine come ‘Harper’s Bazaar Vietnam’, ‘GQ Federazione Russa’ e ‘Elle Bulgaria’.

