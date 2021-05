La showgirl posta una sua foto da adolescente al mare, in riviera romagnola

In vista delle vacanze, sempre più vicine, Michelle Hunziker è stata presa dalla nostalgia. La showgirl, 44 anni compiuti lo scorso 24 gennaio, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno splendido ricordo.

Michelle, tra le donne più belle e simpatiche del panorama televisivo, ha difatti tirato fuori dal suo album fotografico un’immagine di lei giovanissima. Ai tempi aveva solo 13 anni e già le premesse erano più che promettenti, anche se lei ora scherza e si definisce come la “classica svizzerotta in vacanza sull’Adriatico”. Fisico asciutto e capelli lunghi castani, Michelle è in posa davanti a un bar della spiaggia: uno scatto delle sue prime vacanze in riviera romagnola.

“Hahahahah! Reperto storico del mio passato!!! Avevo 13 anni… ed ero la classica svizzera tedesca al Mare Adriatico! Per la precisione qui ero a ‘Gatteo a mare’!!! Per me Gatteo era come essere alle Maldive!!! ? Guardate com’ero truzza!!!! ?￰ Hahahahah! Sto male!”, scrive accanto alla foto la conduttrice di Striscia La Notizia.

Michelle Hunziker e la somiglianza con la figlia Aurora

Michelle condivide spesso, sui social, foto del suo passato e ogni volta si può osservare una notevole somiglianza con la figlia Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti. Ad esempio, nella foto a destra, postata sempre sui social da una nostalgica Michelle, è impossibile non notare le affinità con la primogenita Aurora.

“Mi erano appena spuntati tutti i dentoni… Stiamo parlando del 1987 a Berna ed ero finalmente riuscita a far crescere i capelli! Mio padre amava portarmi dal barbiere e farmi tagliare i capelli a spazzola come lui fino all’età di 7/8 anni…. Poi mi sono ribellata e ho deciso di mettere la base della pettinatura che non mi avrebbe MAI più abbandonata” ha scritto Michelle, ora moglie di Tomaso Trussardi, e mamma di altre due bimbe, Sole e Celeste.

