Madonna ha pubblicato un video con protagonista suo figlio David Banda, 15 anni, mentre indossa un abito bianco di seta

Madonna, sette volte vincitrice del Grammy Award, 62 anni, ha pubblicato un video che ha come protagonista suo figlio David Banda, 15 anni, mentre indossa un abito bianco di seta Mae Couture e si muove con disinvoltura in giro per la casa di domenica mattina: “Confidence is everithing” (La fiducia è tutto), ha scritto l’orgogliosa madre nella didascalia.

Nel video David sfila per la lussuosa villa di famiglia quasi pavoneggiandosi e, sulle note di “The Power”, si improvvisa modello: occhiali da sole rettangolari neri, un long dress sino alle caviglie con delle scritte nere dipinte a mano e sneakers bianche, David conclude la sua sfilata in cucina, divertito.

“Mi piace indossare… È così liberatorio, capisci cosa intendo?” ha commentato nel video David. Il video ha attirato moltissimi like, incluso quello dell’amica intima di Madonna, Debi Mazar, che lo ha paragonato alla top model Naomi Campbell.

David Banda, il figlio adottato da Madonna

Madonna, madre di sei figli, ha adottato David in Malawi nel 2006, quando aveva 13 mesi. All’epoca era sposata con il regista britannico Guy Ritchie. La star più volte ha sottolineato quanto David abbia ereditato da lei, ammettendo che è quello con cui ha più cose in comune tra tutti i suoi figli.

“Ciò che più di ogni altra cosa possiede David è concentrazione e determinazione“, ha raccontato a British Vogue in un’intervista del 2019. E ha aggiunto: “Sono abbastanza sicura che abbia preso da me. Mi sento come se mi capisse, finora lui ha più DNA mio di tutti i miei figli”.

Ma David non è solamente appassionato di moda come la madre. Il figlio di Madonna, infatti, sogna un futuro da calciatore: infatti il quindicenne gioca attualmente nella Juventus Academy di Los Angeles.

Si tratta di una società co-fondata da Alessandro Del Piero che confluisce nel LA10 Fc, ossia il club californiano di cui è proprietario proprio l’ex capitano bianconero. Prima di questa esperienza il giovanissimo figlio di Madonna ha vissuto per tre anni in Portogallo, dove ha giocato nella squadra giovanile del Benfica.

La prole di Madonna include la figlia Lourdes Leon, 24 anni, nata dalla sua relazione con il ballerino Carlos Leon, e il figlio Rocco Ritchie, nato invece dal suo matrimonio con Guy Ritchie. Così come David, anche gli altri suoi figli sono stati adottati: la figlia Mercy James, 15 anni, e le gemelle Stella ed Estere, di 8 anni.

